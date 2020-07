Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Sáng 30-6, Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1-7-1975 - 1-7-2020).

Đại diện lãnh đạo Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong không khí ấm cúng, phấn khởi, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động và đối tác của công ty đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, quá trình vượt khó phát triển công ty qua các thời kỳ. Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa, tiền thân là Công ty Quản lý và cung ứng than Thanh Hóa được Bộ Điện và Than (nay là Bộ Công thương) thành lập ngày 1-7-1975 với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về mặt hàng than và phân phối tiêu thụ theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh tại Thanh Hóa và các vùng phụ cận. Trải qua quá trình phát triển và thay đổi mô hình quản lý, tên gọi, năm 2007, Công ty được đổi tên thành Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa và là đơn vị thành viên, đơn vị dẫn đầu của Công ty CP Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đông đảo thế hệ cán bộ, người lao động công ty dự lễ kỷ niệm.

45 năm phát triển thăng trầm, bền bỉ, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo nhân viên, người lao động công ty qua các giai đoạn phát triển đã nỗ lực vượt khó, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đối tác, công ty đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu Công ty CP Kinh doanh Than miền Bắc. Năm 2019, sản lượng tiêu thụ than của Công ty đạt 1.341.000 tấn, doanh thu đạt 2.640 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động không ngừng được nâng cao.

Đại diện lãnh đạo công ty báo cáo chặng đường phát triển của Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa.

Phát huy truyền thống đoàn kết và thể hiện sự quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, lãnh đạo, nhân viên, người lao động Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu đưa Công ty phát triển hơn nữa, trở thành đối tác tin cậy, người bạn thân thiết của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Lê Hà