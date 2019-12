Công ty điện lực Thanh Hóa tri ân khách hàng năm 2019

Sáng 20 - 12, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.

Năm 2019, Công ty Điện lực Thanh Hóa điều hành lưới điện hợp lý, vận hành an toàn, bảo đảm cho hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; cấp điện ổn định cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của địa phương… Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty đã và đang triển khai các phần mềm ứng dụng trong quản lý sản xuất, kinh doanh, như: Chương trình tính toán các chế độ trong hệ thống điện (PSS/ADEPT), hệ thống thông tin khách hàng (CMIS), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), chường trình Quản trị tài chính (ERP), hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS).

Đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tại hội nghị.

Công ty cũng đã thực hiện thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử thông minh nhằm tiết kiệm lao động trong công tác quản lý, ghi và phúc tra ghi chỉ số công tơ, nhập dữa liệu, nâng cao an toàn cho người lao động; giúp khách hàng thông qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có kết nối internet có thể biết điện năng đã sử dụng tới thời điểm kiểm tra để có kế hoạch sử dụng điện hợp lý. Đồng thời áp dụng công nghệ mới trong giao dịch, chăm sóc khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 4,79 tỷ kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt gần 8.300 tỷ đồng, tăng 17,7% ;tỷ lệ tổn thất điện năng 6,45%.

Đại diện khách hàng tham gia phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần đổi mới, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn hướng đến các giá trị với tư tưởng “Khách hàng là trung tâm” dựa trên ba trụ cột then chốt là “Con người- quy trình- công nghệ” và một nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của mình để mang đến cho khách hàng và cộng đồng xã hội những giá trị đích thực, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, nhấn mạnh: Trong năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng sử dụng điện. Công ty thực hiện tốt việc giải quyết nhu cầu cấp điện cho khách hàng, thể hiện bằng việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng với thủ tục công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi, đúng quy định của Nhà nước và ngành. Công tác chăm sóc khách hàng được công ty chú trọng và đã áp dụng các giải pháp nhằm giảm thời gian mất điện do sự cố, chủ động thông báo lịch cắt điện, tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả…, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện nhanh chóng… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ngành điện đóng vai trò to lớn và quan trọng trong việc xây dựng kết hạ tầng công nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án mới; đồng thời, góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển, tăng thu cho ngân sách Nhà nước; góp phần vừa đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, vừa bảo đảm an sinh, xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Xuân Cường