Công ty Điện lực Thanh Hóa – Lá cờ đầu trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của tỉnh nhà

Không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện. Những năm gần đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đảm bảo cho Quốc phòng – An ninh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Đó là nhận định của ông Lê Tiến Lam – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD của Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2019. Không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện. Những năm gần đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đảm bảo cho Quốc phòng – An ninh. Kết thúc năm 2019, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Sản lượng điện thương phẩm đạt 4,8 tỷ kWh, tăng 10,9% so với năm 2019; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 6,66% và vượt 0,61% so với chỉ tiêu phấn đấu; Doanh thu tiền điện đạt 8.348 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ…

Thành công từ những nỗ lực không biết mệt mỏi

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, trong năm 2019 Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật như: Thực hiện phương án hoán đổi phù hợp các máy biến áp non tải và quá tải; Tăng cường công tác kiểm tra cũng như rà soát lại toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để khắc phục kịp thời những khiếm khuyết của đường dây, trạm biến áp tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn; Hạn chế tối đa việc cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thông qua áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng Hotline trên lưới điện 22kV đang mang điện. Mặt khác tập trung đầu tư, phát triển lưới điện tại khu vực nông thôn, miền núi… Theo đó, Công ty đã triển khai xây dựng 44 dự án công trình điện với tổng mức đầu tư 638,8 tỷ đồng; Thực hiện 857 danh mục sửa chữa thường xuyên và 113 hạng mục sửa chữa lớn với tổng giá trị đạt gần 204 tỷ đồng; Hoàn thành 41 hạng mục khắc phục thiên tai với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa Thanh Hóa trong ca làm việc.

Đặc biệt, Công ty đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong điều độ vận hành hệ thống điện; Đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển xa để thực hiện tự động hóa TBA không người trực nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực triển khai xây dựng lưới điện thông minh, sử dụng công nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; Đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền, thỏa thuận ký kết với khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải theo cơ chế phi thương mại (Đến nay đã có 174/190 doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên tham gia ký kết). Ngoài ra, công ty cũng đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm trên các hệ thống thông tin đại chúng cũng như bằng các hoạt động tiếp xúc làm việc trực tiếp với khách hàng… Nâng cao chất lương dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Với nhận thức “Khách hàng là trung tâm”, toàn thể CBCNV-NLĐ trong công ty luôn lắng nghe, chủ động đem lại những dịch vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất với tiêu chí “tin cậy – hiệu quả” đến với khách hàng.

Công nhân hỗ trợ lắp đặt, đường dây, bảng điện,thay bóng tiết kiệm điện miễn phí cho hộ gia đình chính sách.

Hàng loạt các chương trình được đưa ra và áp dụng như rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng thông qua đơn giản hóa các thủ tục; Tra cứu tiền điện và thông báo lịch cắt điện qua hệ thống tin nhắn sms, zalo; Đưa dịch vụ cấp điện mới vào Trung tâm hành chính công tỉnh và các cấp huyện thị, thành phố trực thuộc; Hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đăng ký sử dụng dịch vụ của ngành điện thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia…. Đồng thời tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân. Qua đó xây dựng và hệ thống lại các chương trình, kế hoạch, hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ với quyết tâm “Vì niềm tin của bạn”.

Sứ mệnh phía trước không chỉ là những con số

Bằng những nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể CBCNV-NLĐ trong toàn công ty, năm 2019 đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất: 01 tập thể; Huân chương lao động hạng Nhì: 01 cá nhân; Huân chương lao động hạng Ba: 02 cá nhân;Bộ Công thương tặng bằng khen cho 07 tập thể; 18 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa: 01 tập thể và Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa: 06 tập thể; 08 cá nhân cùng nhiều tập thể, cá nhân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng…

Lanh đạo công ty trao giấy khen cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc.

Những thành quả là xứng đáng và không dừng lại ở đó, mỗi CBCNV-NLĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa càng quyết tâm cao hơn, chung sức, đồng lòng phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất để mang lại những kết quả to lớn hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Năm 2020 được dự báo là năm có nhiều khó khăn và thách thức, đây cũng là năm Công ty dành hết nỗ lực thực hiện chủ đề của EVN là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020” đối với đơn vị với mục tiêu khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được EVN, EVNNPC. Do đó, ngay từ đầu năm, Công ty đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV, tiếp tục đưa khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện. Đồng thời thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động nhằm không ngừng nâng cao đời sống của người lao động …. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó tổng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 5,3 tỷ kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống dưới 6,1%; Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 06 ngày làm việc; Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt cao hơn năm 2019; Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin qua Trung tâm CSKH đúng thời gian quy định; Mức độ đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện ≥ 8,08 điểm, vượt kế hoạch Tổng công ty giao… Ngoài ra cần chú ý và quan tâm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về những cố gắng, nỗ lực của ngành điện trong việc cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị và đời sống của nhân dân địa phương trong toàn tỉnh, góp phần đảm bảo cho Quốc phòng – An ninh; Chú trọng đến tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm; Công tác điều chỉnh phụ tải (DR), tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp để thống nhất đi đến ký kết thỏa thuận phi thương mại; Công tác Cổng dịch vụ công Quốc gia….

Tiếp nối truyền thống, sức bật của tuổi trẻ ngày nay

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Là đơn vị có bề dày truyền thống hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, với sự gắn kết, kế thừa của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên của ngành điện lực trên quê hương Thanh Hóa địa linh nhân kiệt – văn hiến, anh hùng.

Từ cuối năm 2019 bước sang năm 2020 là năm đánh dấu mốc cho sự thay đổi lớn bộ máy lãnh đạo của Công ty khi các đồng chí trong Ban giám đốc trước đó nghỉ chế độ được thay thế bằng một lực lượng mới là các lãnh đạo trẻ có đầy đủ các phẩm chất, năng lực, trí tuệ… cũng như kinh nghiệm đã trải qua các môi trường công việc, vị trí khác nhau.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, ngay từ đầu năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các đơn vị trực thuộc cùng đưa ra các nhóm giải pháp mang tính đột phá trong từng lĩnh vực có sự đồng bộ, liên kết với nhau. Cụ thể, Công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án các công trình và cải tạo lưới điện theo kế hoạch đầu tư đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt; Đẩy mạnh công tác an toàn, tập trung vào việc quản lý, kiểm tra và phát quang hành lang, lưới tuyến tại những nơi có nguy cơ gây mất an toàn. Rà soát tính toán và lập danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên để từng bước lựa chọn dự án đưa vào kế hoạch đầu tư; Lập danh mục đầu tư, phương án đầu tư nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư khi có danh mục.

Ngoài ra, Công ty đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra đường dây, TBA và các thiết bị trên lưới điện nhằm củng cố hệ thống điện thuộc đơn vị quản lý; Phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết nhất là đối với các đường dây, TBA vận hành đầy hoặc quá tải để ngăn ngừa sự cố xảy ra; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và lập danh sách trực sửa chữa điện nhằm khắc phục nhanh các sự cố khi xảy ra trên lưới điện; Bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đặc biệt phải chủ động cung cấp thông tin và phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, cần tập trung đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, các quy chế phối hợp, phân công công việc theo đúng từng chức danh; Tối ưu hóa chi phí sản xuất, tăng cường phân cấp quản lý; Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhất là với thế hệ trẻ là những con người dám đương đầu với thử thách, có hội tụ đầy đủ các yếu tố, xây dựng hình ảnh người công nhân ngành điện thế hệ mới thực sự “Vừa hồng – Vừa chuyên” từ đó có được một đội ngũ kế cận được tôi luyện trong các môi trường công việc được phân công. Tạo được động lực thực sự cho tập thể và người lao động nâng cao hơn nữa năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Niềm tin chiến thắng

Có thể khẳng định, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Với truyền thống vẻ vang và bề dày kinh nghiệm được tích lũy trong suốt hơn 55 năm qua… Tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Nhiệt điện Hàm Rồng anh hùng, đoàn kết một lòng, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, cùng nhau phấn đấu hết mình vì dòng điện Tổ quốc, giữ vững niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa với ngành điện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD cũng như góp phần cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao đời sống CBCNV-NLĐ, đưa Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước….Xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “Kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

