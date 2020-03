Công ty CP cấp nước Thanh Hóa: Bảo đảm cung cấp nước ổn định, chất lượng

Sáng 18 - 3, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đi kiểm tra thực tế và làm việc về công tác bảo đảm cấp nước an toàn, chống thất thoát nước sạch đối với hệ hệ thống cấp nước sạch của Công ty CP cấp nước Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tại Nhà máy nước ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP cấp nước Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Công ty CP cấp nước Thanh Hóa, thời gian qua, công ty đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm an toàn cấp nước; bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cảnh báo sớm chất lượng nguồn nước. Đồng thời, phối hợp thường xuyên, liên tục với các đơn vị quản lý và cung cấp nước thô cho công ty. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công ty xây dựng, lập phương án kế hoạch cấp nước an toàn. Chủ động tích trữ, bảo vệ hồ chứa 24/24h trong phạm vi bảo vệ của đơn vị; chủ động trong khâu sản xuất nước sạch phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra, phân tích chất lượng nguồn nước thô, nước hàng hóa và chất lượng nguồn nước bảo đảm theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra; đầu tư sữa chữa, cải tạo, thay thế các tuyến ống bị xuống cấp nghiêm trọng để nâng cao chất lượng và năng lực cấp nước. Công ty từng bước đổi mới công nghệ tiên tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ sản xuất để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh… Năm 2019, công ty cung cấp nước hàng hóa đạt gần 31 triệu m khối, tăng 8% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng, tăng 25%; bảo đảm việc làm thường xuyên cho 796 người lao động với thu nhập hơn 9 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng đã chuẩn bị phương án tốt nhất để phục vụ cấp nước cho khách hàng năm 2020, nhất là những tháng mùa hè.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tế sản xuất, kinh doanh, Công ty CP cấp nước Thanh Hóa, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND tỉnh, quan tâm bảo cung cấp điện ổn định, cung cấp nước thô đầy đủ để phục vụ sản xuất của công ty. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh nguồn nước từ thượng nguồn và dọc các kênh dẫn nước; đồng thời, ban hành quy định xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh triển khai sớm dự án cấp nước thô từ hồ Cửa Đạt bằng hệ thống dẫn kín để bảo đảm ổn định và vệ sinh nguồn nước thô phục vụ sản xuất. Việc quy hoạch, cấp phép khai thác nước ngầm cần được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Sớm thanh toán tiền thi công xây dựng công trình hệ thống cấp nước thô Khu kinh tế Nghi Sơn cho công ty; bổ sung kinh phí cho việc thực hiện duy tu, bão dưỡng, sửa chữa hệ thống trụ cứu hỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Nhà máy nước ở xã Quảng Thịnh, Nhà máy nước Mật Sơn (TP Thanh Hóa), ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao nỗ lực của Công ty CP cấp nước Thanh Hóa trong việc cấp nước an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của của các đơn vị, nhân dân trong khu vực quản lý của công ty. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiện nay trên địa bàn tỉnh, công ty là đơn vị chủ lực, có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp nước sạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong việc cung cấp nước sạch cho khách hàng. Đồng thời, giao cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, các địa phương theo chức năng, quyền hạn được giao phối hợp, quan tâm giải quyết, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công ty để tạo điều kiện cho công ty đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cấp nước ổn định, chất lượng cho khách hàng.

Xuân Hùng