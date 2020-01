Còn nhiều khó khăn, bất cập tại Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc)

Ngay từ ngày đầu năm mới 2020, Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) đã phát động phong trào thi đua, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tàu vào Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) trao đổi hàng hóa thủy sản.

Kết quả năm 2019, Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là đã tập trung tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng, các chủ tàu thuyền, phương tiện vận tải qua cảng; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào âu tránh trú bão an toàn; vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thu phí, lệ phí tăng gần 7% so với năm 2018. Cụ thể, năm 2019 đã có 3.400 lượt tàu cập cảng, 3.900 lượt xe ra vào cảng, tổng hàng hóa qua cảng đạt 46.000 tấn, trong đó hàng thủy sản là 17.000 tấn, còn lại là hàng hóa khác.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập tại Cảng cá Hòa Lộc đã khiến số lượng tàu và phương tiện ra vào cảng trong năm 2019 chưa nhiều. Điển hình như tình trạng luồng lạch ra vào cảng bị bồi lắng rất nghiêm trọng dẫn đến luồng lạch bị thu hẹp, uốn khúc quanh co, nhất là đoạn đầu cửa lạch vì vậy các phương tiện khai thác thủy sản ra, vào cảng bốc dỡ hàng hóa và kết hợp vào trong âu neo đậu, tránh trú bão gặp nhiều khó khăn. Thực tế nhiều tàu đã bị mắc cạn trôi dạt vào các bãi ngao làm thiệt hại lớn tài sản của chủ tàu và các hộ nuôi ngao. Nhiều tàu cá công suất lớn trên địa bàn huyện Hậu Lộc phải ra các cảng cá tỉnh ngoài để bốc dỡ sản phẩm. Ngoài ra, một số hạng mục công trình cảng cá đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí để bão dưỡng sửa chữa. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường đã đưa vào hoạt động năm 2016, nhưng đến nay bị bồi lấp rất nghiêm trọng, khi thủy triều xuống thấp mức nước chỉ khoảng gần 1m; diện tích khu neo đậu bị thu hẹp, các tàu cá không thể vào neo đậu được, nhất là khi vào tránh trú bão, tàu thuyền phải đợi nhiều giờ để chờ nước thủy triều lên mới vào được. Thực tế nhiều tàu đã bị mắc cạn làm cản trở các tàu khác vào neo đậu. Mặt khác một số hạng mục trong khu neo đậu chưa được đầu tư như hệ thống đường quanh âu, hệ thống chiếu sáng, nhà quản lý âu, bờ kè... gây khó khăn cho công tác quản lý và ngư dân khi đưa tàu thuyền vào neo đậu.

Để Cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường hoạt động có hiệu quả, các cấp, các ngành chức năng cần có phương án đầu tư nạo vét, khơi thông luồng lạch từ cửa Lạch Trường vào cảng; đầu tư hệ thống cấp điện, nước, khu nhà điều hành của âu tránh trú bão, kè hai bên mái âu, đổ bê tông đường vào và trên mặt đê của âu, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng bốc dỡ hàng hóa và tránh trú bão an toàn. Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã bị xuống cấp.

Tin và ảnh: Thùy Dương