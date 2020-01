Chuyển biến từ việc thiết lập hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

Hoạt động giết mổ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gia súc, gia cầm.

Vì vậy, việc quản lý hoạt động giết mổ được xem là khâu trọng yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm cung ứng cho người dân thực phẩm bảo đảm an toàn dịch bệnh. Thế nhưng, công tác quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp không ít khó khăn, bởi trên địa bàn tỉnh hiện có tới hơn 2.000 cơ sở, điểm giết mổ nhỏ, lẻ. Số lượng cơ sở, điểm giết mổ phần đa là không có giấy phép kinh doanh, không bảo đảm vệ sinh thú y, hoạt động không cố định. Vì vậy, việc quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức, thói quen của người tiêu dùng còn dễ dãi chấp nhận các sản phẩm sau giết mổ không được kiểm soát của cơ quan thú y, không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Hơn nữa, công tác tuyên truyền cho người dân tại các địa phương chưa được thường xuyên, liên tục, nên chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn dân về việc lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn và tẩy chay các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Để thiết lập lại hệ thống giết mổ, ngày 19-9-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hệ thống giết mổ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tỉnh đã ban hành lộ trình xây dựng hệ thống các cơ sở, điểm giết mổ đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Thực hiện quyết định nói trên của UBND tỉnh, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị, hướng dẫn; đồng thời, phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng các cơ sở thu gom lợn trên địa bàn quản lý, yêu cầu, nhắc nhở các cơ sở thu gom làm đơn đề nghị cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trên địa bàn quản lý. Báo cáo danh sách các cơ sở thu gom, giết mổ được phép hoạt động, trên cơ sở đó, kiên quyết xử lý, xóa bỏ các cơ sở thu gom, giết mổ trái phép. Bên cạnh đó, thời gian qua, UBND cấp xã, thị trấn cũng đã thực hiện nghiêm việc yêu cầu các cơ sở thu gom, giết mổ trước khi xuất, nhập lợn, sản phẩm từ lợn phải khai báo thông tin về nguồn gốc. Các lực lượng công an, quản lý thị trường, lực lượng 389, thú y, các đội kiểm tra lưu động liên ngành cũng đã và đang kiểm tra chặt chẽ các cơ sở thu gom, giết mổ lợn, thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thu gom vận chuyển, giết mổ thịt lợn trái quy định của pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, làm lây lan dịch bệnh động vật.

Nhờ nỗ lực thực hiện các giải pháp quản lý, kiểm soát, thiết lập lại hệ thống giết mổ, nên trong năm 2019, toàn tỉnh đã giảm được hơn 400 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ, lẻ so với năm 2018 và có khoảng 1.000 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát. Trong năm, lực lượng chức năng cũng đã lấy 2.734 mẫu thịt lợn giám sát chứng minh sạch bệnh dịch tả lợn châu Phi phục vụ công tác kiểm soát giết mổ, tiêu thụ và vận chuyển lợn. Với số cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm được cấp phép và kiểm soát nói trên, hàng năm toàn tỉnh kiểm soát giết mổ được khoảng 700.000 con lợn, gần 80.000 con trâu, bò và khoảng 2,7 triệu con gia cầm.

Châu Giang