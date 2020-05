Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 - 2020

Chiều 19 - 5, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 – 2020 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tiếp doanh nghiệp.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh; Thanh tra, Cục Thuế, Cục quản lý thị trường, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa và Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Cục quản lý thị trường tỉnh phát biểu tại buổi tiếp doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế phát biểu tại buổi tiếp doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành có liên quan của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm bia của các công ty khác đang có mặt tại thị trường Thanh Hóa; việc thực hiện chính sách thuế đối với khách hàng kinh doanh các sản phẩm bia; các hành vi vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tên sản phẩm của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa để đặt tên cho nhãn hàng hóa gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Đại diện Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tên sản phẩm của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, cũng như thu ngân sách Nhà nước, Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm điều kiện kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm bia trên địa bàn. Cục thuế rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bia trên địa bàn; qua đó, đánh giá rủi ro về thuế để tổ chức thanh tra thuế đối với một số cửa hàng kinh doanh bia trên địa bàn.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hà Liên, huyện Nông Cống phát biểu kiến nghị.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hà Liên, huyện Nông Cống, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập bản đồ và cắm móc giới khoanh vùng bảo vệ Khu di tích Nguyễn Chích làm cơ sở pháp lý để công ty và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định để mở rộng quy mô khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hà Liên đầu tư thiết bị đúng với quy mô mỏ đã được cấp phép. Tỉnh chủ trương hạn chế cấp phép khai thác đá, chỉ cấp phép khai thác đá phục vụ làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại việc khai thác đá trên địa bàn để tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý.

Đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động và chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động và chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Bảo vệ tài sản lưới điện, thiết bị điện, bảo đảm an toàn cho vận hành hệ thống điện, giảm thiểu các trường hợp cắt điện do sự kiện bất khả kháng. Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, sử dụng các dịch vụ điện qua cổng Dịch vụ công Quốc gia. Không thực hiện việc “phê duyệt tạm” về thỏa thuận phê duyệt mặt bằng tuyến đường dây và trạm biến áp; không yêu cầu ngành điện phải tự tháo dỡ, di chuyển theo quy hoạch sau này. Kinh phí cho việc di dời đường điện theo quy hoạch mới thuộc trách nhiệm của các dự án triển khai sau, ngành điện phối hợp nhằm bảo đảm kỹ thuật, an toàn lưới điện trong quá trình di dời. Cho phép ngành Điện được đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho các dự án đầu tư cải tạo, chống quá tải lưới điện theo bảng kê từng xã, huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao đề xuất của ngành điện và yêu cầu Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh để hệ thống lưới điện được bảo vệ, sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Minh Hưng, Núi 1, Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế và công khai nợ thuế của công ty trên các phương tiện truyền thông. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, sau khi có quyết định chính thức của các ngành có liên quan về việc khaus trừ tiền giải phóng mặt bằng mà công ty đã ứng trước để bồi thường cho người dân vào tiền thuê đất hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đông Sơn quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng, đồng thời, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Núi 1, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 – 5 – 2020. Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh về phản ánh của doanh nghiệp tại khu vực Núi 1 về thu thuế, miễn tiền thuê đất giải phóng mặt bằng trước ngày 30 – 5 – 2020. Sau khi UBND huyện Đông Sơn quyết toán, Sở Tài chính tính việc khấu trừ tiền phải nộp của doanh nghiệp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 – 6 – 2020.

Xuân Hùng