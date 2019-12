Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4:

Chủ động khắc phục khó khăn, phát triển ổn định, vững chắc

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty HUD4) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của tổng công ty và sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, sau gần 20 năm thành lập, Công ty HUD4 đã từng bước phát triển ổn định, vượt bậc, đã và đang làm chủ đầu tư nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn cả nước.

Với đội ngũ kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp, trình độ cao đủ năng lực thi công những dự án, công trình quy mô lớn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp; công tác quản lý chất lượng luôn được đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Trong những năm vừa qua, nhiều dự án, công trình do Công ty HUD4 đầu tư, thi công đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ mỹ thuật, góp phần làm đẹp đô thị tỉnh nhà. Nhiều công trình do Công ty HUD4 thi công xây dựng được Bộ Xây dựng tặng thưởng Bằng khen, Huy chương Vàng chất lượng. Tập thể Công ty HUD4 và nhiều cá nhân đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Với tốc độ tăng trưởng bền vững và toàn diện (bình quân hàng năm từ 10-20%), Công ty HUD4 đang trong xu thế phát triển ổn định, vững chắc về mọi mặt, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức đều đặn và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu công nghiệp, Công ty HUD4 đã tập trung triển khai thực hiện các dự án như: Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ Sông Đơ, Chung cư thu nhập thấp Phú Sơn, Chung cư thu nhập thấp tại Lô C5, chung cư cao tầng Phú Sơn, Khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, Khu biệt thự tây Nguyễn Đức Cảnh, Khu dân cư khu phố 6 - Bỉm Sơn...

Đặc biệt, dự án khu chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa do HUD4 đầu tư xây dựng đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm và trồng cây lưu niệm. Đây là dự án được đánh giá là khu chung cư chất lượng, dịch vụ quản lý tốt và phù hợp với đại đa số người dân có thu nhập thấp và trung bình. Từ thành công của các dự án nhà ở xã hội do HUD4 làm chủ đầu tư trên địa bàn, HUD4 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, tiếp tục giao triển khai một số dự án, trong đó có dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa. Tiếp tục thực hiện mục tiêu, phương hướng của công ty giai đoạn 2018-2020 là đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp là lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) chính, chiếm tỷ trọng từ 65-70% tổng giá trị SXKD. Đồng thời, thực hiện vai trò chủ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển nhà đô thị, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp theo chủ trương của Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa tại Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 14-3-2017, ngày 26-11-2019 Công ty HUD4 sẽ khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa. Khu đất xây dựng dự án có diện tích 2.737,5 m2, trong đó diện tích xây dựng 1.589 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 15.449 m2; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng hơn 720 người. Dự án gồm 1 tòa nhà cao 11 tầng với 180 căn hộ, với tổng mức đầu tư trên 120 tỷ đồng.

Điểm nổi bật của Dự án nhà ở xã hội cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa được thiết kế theo phong cách hiện đại bởi Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC). Dự án sử dụng các vật liệu hoàn thiện chất lượng và tính thẩm mỹ cao như sử dụng thiết bị vệ sinh cao cấp, sàn gỗ công nghiệp, vách kính phòng tắm, cửa đi, cửa thông phòng sử dụng cửa gỗ công nghiệp, cửa sổ sử dụng nhôm hệ được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ kết hợp với hệ thống cây xanh tập trung xung quanh dự án và cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ tạo cảnh quan đẹp. Công ty HUD4 lựa chọn công nghệ cọc bê tông ly tâm đúc sẵn vào xử lý nền móng công trình, đây là công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng chịu lực cao, thi công nhanh, giảm chi phí xây dựng. Phần móng, thân sử dụng bê tông dầm sàn truyền thống; các vật tư, vật liệu hoàn thiện trong căn hộ sử dụng vật liệu chất lượng, thẩm mỹ cao, thang máy nhập khẩu...

Diện tích các căn hộ từ 52,8m2 đến 69,5m2, với loại căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, giá mỗi căn hộ chỉ từ 680 triệu đồng đến 890 triệu đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ. Sau khi hoàn thành sẽ áp dụng mô hình quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật hiện đại, văn minh nhằm bảo đảm an ninh và chất lượng cuộc sống cho người dân khi sinh sống tại đây (mô hình nhà chung cư có chủ). Theo kế hoạch sau 16 tháng kể từ ngày khởi công dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thùy Dương