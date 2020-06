Chi trả 160 triệu đồng cho khách hàng vay vốn

Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Nga Sơn, Bắc Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC) Thanh Hóa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng vay vốn tại Agribank Nga Sơn có tham gia Bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC không may gặp rủi ro.

Đại diện lãnh đạo Agribank Nga Sơn, ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho gia đình anh Đặng Văn Quang, xã Nga Điền (Nga Sơn).

Theo đó, có hai khách hàng được chi trả lần này là: ông Trần Văn Niên, sinh năm 1962, địa chỉ tại thị trấn Nga Sơn, vay vốn tại Agribank Nga Sơn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình vay vốn, ông tự nguyện tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC và không may ông Niên đột ngột qua đời. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Agribank Nga Sơn đã phối hợp với ABIC Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ, đối chiếu với các điều khoản hợp đồng, ABIC Thanh Hóa đã chi trả cho gia đình 100% số tiền bảo hiểm với tổng số tiền hơn 41 triệu đồng. Tương tự ông Đặng Văn Quang, sinh năm 1967, tại xã Nga Điền, tham gia Bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC. Trong quá trình lao động không may gặp tai nạn, Agribank Nga Sơn đã phối hợp với ABIC Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ, đối chiếu với các điều khoản hợp đồng, ABIC Thanh Hóa đã chi trả cho gia đình số tiền 120 triệu đồng cho ông Quang.

Số tiền chi trả đã góp phần tháo gỡ phần nào khó khăn trước mắt của gia đình khách hàng tham gia sản phẩm bảo an tín dụng. Qua đó, giúp các gia đình khách hàng vay vốn sớm ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế.

Tin và ảnh: Minh Hà