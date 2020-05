Chấp thuận cho phép dự án Đường dân sinh phía Bắc và phía Nam cầu Vĩnh An được thực hiện trong năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép dự án Đường dân sinh phía Bắc và phía Nam cầu Vĩnh An, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Vĩnh Lộc. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 4-5-2020.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, cho phép Dự án đường dân sinh phía Bắc và phía Nam cầu Vĩnh An thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam do Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Vĩnh Lộc với nhu cầu diện tích sử dụng đất 5,1ha (trong đó có: 1,61 ha đất trồng lúa và 3,49 ha đất khác); vị trí được xác định tại các thửa đất thuộc các Tờ bản đồ số 11, 14, 15, Bản đồ địa chính xã Vĩnh An, đo vẽ năm 2003.

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc cập nhật dự án cho phép thực hiện tại Quyết định này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Vĩnh Lộc, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Lộc hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Vĩnh Lộc: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất của dự án; cập nhật dự án cho phép thực hiện tại Quyết định này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Vĩnh Lộc, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tô Hà