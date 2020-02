Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón cho 924 cơ sở

Toàn tỉnh hiện có 2.163 cơ sở (tổ chức, cá nhân) sản xuất, kinh doanh phân bón; trong đó, 21 đơn vị vừa sản xuất, vừa kinh doanh phân bón; 35 cơ sở là doanh nghiệp, đại lý chuyên kinh doanh phân bón; còn lại là các đại lý hộ gia đình với quy mô và mức độ khác nhau.

Công nhân Nhà máy Phân bón Thiên Nông thuộc Công ty TNHH Minh Tiến (TP Thanh Hóa) trong ca sản xuất.

Hiện nay, các ngành có liên quan của tỉnh đã thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón cho 924 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Lượng phân bón do các doanh nghiệp trong tỉnh hàng năm sản xuất ra khoảng 320.000 tấn, đáp ứng khoảng 55% nhu cầu sử dụng phân bón trong tỉnh. Ngoài lượng phân bón do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, số lượng phân bón do các công ty trong nước và nhập khẩu đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng và phong phú về chủng loại, mẫu mã và có chất lượng uy tín, như: Phân bón Lâm Thao, Đầu Trâu, Con Ó, Phú Mỹ, Việt Nhật, Ninh Bình, Hà Bắc...

Tin và ảnh: Lê Trung