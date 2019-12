Cấp 75.000 tem xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Sản phẩm dưa lưới Nhật, xã Hạnh Phúc (Thọ Xuân) được dán tem truy xuất nguồn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Việc dán tem nhằm truy xuất nguồn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được tỉnh ta triển khai thực hiện từ năm 2016.

Để đẩy mạnh việc dán tem truy xuất nguồn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, thời gian qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh đã và đang tích cực vận động, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ, thủ tục đăng ký để được cấp tem truy xuất nguồn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tem, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của khách hàng.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nên việc dán tem truy xuất nguồn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến trung tuần tháng 11-2019, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh đã cấp 75.000 tem xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các doanh nghiệp, cửa hàng nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh.

Hương Thơm