Cẩn trọng với các sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc

Từ nhu cầu tiêu dùng của người dân và tâm lý “sính ngoại” nên các sản phẩm sữa “xách tay” hiện nay được rao bán nhiều trên mạng xã hội và tại các cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ dùng trẻ em. Được nhiều người ưa chuộng nhất là các dòng sữa của Nhật Bản, Pháp, Đức...

Khách hàng lựa chọn mua sữa tại Siêu thị BigC.

Những loại sữa này được người bán quảng cáo là được người thân mua tại nước ngoài gửi về, có hóa đơn thanh toán tại siêu thị và tem mác đầy đủ. Tuy nhiên, đó chỉ là lời từ phía người bán hàng. Theo tìm hiểu của phóng viên, các loại sữa này được bán với giá cao hơn những loại sữa được sản xuất trong nước và trên bao bì sữa không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt, điều này gây ra không ít khó khăn cho người sử dụng. Chị Trần Thanh Hồng, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa), cho biết: Trước đây, tôi đã tìm mua sữa Glico “xách tay” của Nhật Bản trên mạng facebook, do không đọc được tiếng Nhật nên tôi đã dịch sai thông tin và pha sữa không đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thay vì phải dùng nước ở nhiệt độ 70 độ C để pha sữa thì tôi lại chỉ pha bằng nước ấm khoảng 30 độ C như hầu hết các dòng sữa nội. Chính điều này đã khiến hệ tiêu hóa của con tôi bị ảnh hưởng và cháu cũng không hấp thụ tốt nhất lượng dinh dưỡng có trong sữa. Đó là chưa kể sản phẩm có phải là sữa “xịn” được đem về từ nước ngoài hay không? Tôi thật sự vừa dùng vừa lo...

Trước tình trạng tràn lan quảng cáo bán sữa của nước ngoài, từ năm 2018 đến nay, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý đối với hàng trăm cơ sở kinh doanh sữa bột các loại do các lỗi vi phạm: Không niêm yết giá, vi phạm về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện, trên thị trường không có thương hiệu sữa “xách tay” mà đây chỉ là cách gọi loại sữa được vận chuyển từ nước ngoài thông qua hành lý xách tay và được người bán hàng quảng cáo với nhiều ưu việt để tạo lòng tin cho người mua. Các loại sữa đạt tiêu chuẩn trên thị trường phải có chứng từ, hóa đơn đúng với quy định của pháp luật, khi không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc rõ ràng sẽ bị coi là hàng nhập lậu và phải đem đi tiêu hủy. Hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát, quản lý loại sữa “xách tay” do các mặt hàng này chủ yếu được bán qua hình thức online, nhỏ lẻ. Do vậy, người tiêu dùng không nên chủ quan về chất lượng sữa “xách tay” vì chưa có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và không được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng. Việc mua và sử dụng sữa “xách tay” không chỉ gây thiệt hại cho các hãng sản xuất, nhà phân phối sữa chính hãng trong nước mà còn ảnh hưởng đến chính sức khỏe của người tiêu dùng.

Để ngăn chặn tình trạng kinh doanh tràn lan sữa “xách tay” không rõ nguồn gốc xuất xứ, các lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh sữa, xử lý các hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi lựa chọn các mặt hàng thực phẩm chức năng trên thị trường. Khi mua sữa nhập ngoại, người tiêu dùng nên đề nghị cửa hàng cung cấp giấy phép để biết sản phẩm có thực sự là hàng chính ngạch được cấp phép không, hoặc đề nghị cửa hàng xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chứng minh nguồn gốc đầu vào, đầu ra của sản phẩm. Nhất là, với mặt hàng sữa, cha mẹ cần mua ở địa chỉ uy tín, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng để chọn được sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn sức khỏe cho con em mình.

Bài và ảnh: Minh Hà