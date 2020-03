Cẩn trọng trong giao dịch khi giá vàng có nhiều biến động

Khách hàng đến tìm hiểu mua, bán vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Gia, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa.

Thời gian gần đây, giá vàng trên thị trường tăng cao, thường xuyên dao động ở mức 4,6 - 4,9 triệu đồng/chỉ, nên nhiều người dân mang vàng đi bán. Số lượng người dân đi bán vàng tăng gấp 2 - 5 lần so với những tháng trước.

Bà Phạm Thị Hằng, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, cho biết: Khi giá vàng SJC 99.99 tăng lên mức 49 triệu đồng/lượng vào ngày 24-2, cũng là lúc sổ tiết kiệm ngân hàng có số tiền gửi hơn 200 triệu đồng của bà đến hạn thanh toán. Nghe lời bạn bè rủ đi mua vàng kiếm lời, bà đã rút hết số tiền tiết kiệm mua 4 cây vàng với ý định chờ giá lên cao hơn nữa thì bán, hy vọng sẽ được lãi nhiều hơn tiền gửi tiết kiệm. Nhưng diễn biến thị trường vàng không như mong đợi của bà Hằng, giá vàng sau khi tăng giá lên 49 triệu đồng/lượng đã giảm xuống 47 triệu đồng/lượng. Quá lo lắng với giá vàng “nhảy múa”, bà Hằng quyết định bán 4 cây vàng và đem số tiền gửi trở lại ngân hàng. Tính ra, chỉ sau gần nửa tháng “lướt sóng” với vàng, bà Hằng bị thiệt hơn 8 triệu đồng.

Thời gian gần đây, giá vàng trong nước đã tăng, giảm với biên độ mạnh và liên tục thay đổi. Có thời điểm, trong một ngày giá vàng bán ra đã tăng gần 3 triệu đồng/lượng, lên tới 49 triệu đồng/lượng vào ngày 24-2, đây là mức giá đạt cao nhất trong 8 năm gần đây. Tuy nhiên, đến chiều ngày 25-2, giá vàng đã giảm xuống mức 47 - 47,1 triệu đồng/lượng. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc nhận định biến động giá vàng trong thời gian tới khá khó khăn, song phần lớn đều cho rằng nhiều khả năng vàng chưa thể hạ nhiệt mà còn có xu hướng giữ giá hoặc tiếp tục tăng. Dù vậy, đó cũng chỉ là sự phỏng đoán nên người dân và nhà đầu tư cần có sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để có quyết định đúng đắn, chính xác; tránh đầu tư tập trung, đề phòng rủi ro trước sự biến động khôn lường của giá vàng trong thời gian này.

Ông Nguyễn Thanh An, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa), cho biết: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới, cụ thể là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây gián đoạn tăng trưởng đến nhiều nền kinh tế, cùng với tâm lý lo ngại trên toàn cầu. Vì thế vàng trở thành lựa chọn của nhiều người với quan niệm là kênh “trú ẩn” an toàn, điều này đẩy giá vàng lên cao. Trong lúc này, người dân cần cẩn trọng khi tham gia mua, bán, giao dịch vàng khi diễn biến thị trường vàng luôn phức tạp và khó đoán...

Với việc thực hiện theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thị trường kinh doanh vàng, trong thời gian qua, NHNN Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp ổn định thị trường, không còn tình trạng đầu cơ, gây bất ổn nền kinh tế; do đó các giao dịch mua, bán vàng miếng vẫn diễn ra bình thường.

Minh Hà