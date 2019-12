Các doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc cuối năm

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại Công ty Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu Việt Trang, Cụm công nghiệp làng nghề liên xã Nga Sơn. Ảnh: Minh Hằng

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là kết thúc năm 2019. Được đánh giá là một năm khá thuận lợi về thị trường xuất khẩu (XK), đến thời điểm này, kim ngạch XK hàng hóa của tỉnh đã vượt kế hoạch năm 2019. Ước tính, XK năm 2019 sẽ tăng khoảng 24% so với kế hoạch.

Tại huyện Nga Sơn, các doanh nghiệp sản xuất hàng XK tập trung chủ yếu tại cụm công nghiệp (CCN) làng nghề liên xã thị trấn Nga Sơn và CCN Tam Linh; trong đó, có một số doanh nghiệp có quy mô lớn và uy tín trên thị trường XK như: Công ty TNHH Vinner Vina; Công ty TNHH MS Vina sản xuất hàng may mặc XK; Công ty Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu Việt Trang; Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Hoàng Long sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ cói XK... Những ngày cuối năm, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp đều đang tất bật để kịp cung ứng hàng hóa cho đối tác. Bà Mai Thị Yến, Phó Giám đốc Công ty Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu Việt Trang, chia sẻ: Hiện nay, công ty đang sản xuất khoảng 200-300 mặt hàng thủ công mỹ nghệ XK đi thị trường 17 nước. Trong đó, 30% sản lượng hàng XK vào thị trường Nhật Bản. Hiện nay, doanh thu XK hàng hóa của đơn vị đã đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2019. Trong thời điểm cuối năm này, doanh nghiệp đang thu hút thêm lao động thời vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện đơn hàng tại các hộ sản xuất hàng gia công để kịp đóng hàng đưa cho đối tác. Đồng thời, tích cực tham gia các hội chợ xúc tiến, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thêm thị trường để tăng thêm 50% doanh thu trong năm 2020.

Bên cạnh các mặt hàng XK mới từ các sản phẩm lọc hóa dầu, năm 2019, các mặt hàng XK chủ lực truyền thống của tỉnh như may mặc, giày da, thủy sản tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo thống kê của Sở Công Thương, 11 tháng năm nay, hàng may mặc XK đã đạt 223,6 triệu sản phẩm, tăng 7,9% so với cùng kỳ; dăm gỗ XK 423.954m3, tăng 29,1%; giày dép các loại XK 109,7 triệu đôi, tăng 21,4%; xi măng XK 539.950 tấn, tăng 20,6%; đá ốp lát XK đạt 1,387 triệu m2, tăng 51,8%... Ngoài một số ít mặt hàng XK hết thời vụ, các doanh nghiệp XK trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện tăng thời gian sản xuất để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tại hệ thống công ty thành viên của Tổng Công ty Tiên Sơn, các đơn vị hầu hết đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2019. Tuy nhiên, do đối tác khách hàng mở rộng nên những tháng cuối năm, đơn vị vẫn tiếp tục nhận được những đơn hàng mới. Tại Công ty DG Win Việt Nam (Tổng Công ty Tiên Sơn), đơn vị đã đầu tư nhiều hệ thống máy móc hiện đại để phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, như: Máy trải vải tự động, máy cắt tự động, máy lập trình, máy dò kim... Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của toàn công ty nhằm quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc, phấn đấu tăng trưởng 10% so với kế hoạch.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, để đạt được kết quả trên, bên cạnh những thuận lợi về thị trường XK, phải đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong tỉnh về việc thay đổi tư duy, đầu tư xứng đáng cho việc đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, tiếp cận thị trường. Sản phẩm hàng hóa XK ngày càng được đa dạng hóa, chất lượng hàng hóa XK tiếp tục được nâng lên và phát triển theo hướng bền vững. Cơ cấu thị trường XK cũng có những chuyển biến tích cực và đang có xu hướng dịch chuyển dần sang các thị trường khó tính nhưng có tính ổn định cao, như Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tới, tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm, như: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp khi tiếp cận với các nguồn vốn từ các tổ chức tài chính, ngân hàng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng, đăng ký các sản phẩm XK mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết nhằm trang bị kiến thức cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường thương mại quốc tế. Hướng dẫn các doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế do các hiệp định thương mại đa phương và song phương để có lộ trình chuẩn bị, thực hiện XK trực tiếp hàng hóa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Minh Hằng