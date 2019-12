Các doanh nghiệp bảo đảm nguồn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán

Siêu thị Co.opMart đã dự trữ nguồn hàng phục vụ nhu cầu của thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, bảo đảm nguồn cung không bị thiếu, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đại diện Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, cho biết: Để bảo đảm đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngay từ quý III-2019, Sở Công Thương đã tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất. Đồng thời, vận động doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, cam kết không tăng giá đột biến, nhất là vào những ngày giáp tết.

Là đơn vị cung ứng trứng, thịt gà lớn trên địa bàn tỉnh, Công ty Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần đã sẵn sàng các mặt hàng đặc thù để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Bà Tống Thị Thu Hiền, giám đốc công ty cho biết: Để bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu tháng 10-2019, công ty đã liên kết và đặt hàng với 10 trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh, quy mô bình quân từ 2.000 - 10.000 con/trang trại, bảo đảm cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 quả trứng gà và hơn 200 kg gà thịt/ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã xây dựng khu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP rộng hơn 3,5 ha, tại thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến (Đông Sơn), công suất đạt 300-350 kg rau, củ, quả các loại/ngày. Dự kiến lượng hàng cung ứng cho thị trường tết của công ty năm nay sẽ tăng khoảng 10% so với tết năm ngoái.

Bên cạnh các doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho thị trường thì các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trên địa bàn tỉnh cũng triển khai kế hoạch trữ hàng cho thị trường cuối năm 2019. Cụ thể, Siêu thị Co.opMart Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường với 10 nhóm hàng và tổ chức thực hiện ký hợp đồng với một số doanh nghiệp sản xuất hàng hóa vệ tinh để bảo đảm nguồn hàng khi nhu cầu của thị trường tăng. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, do diễn biến dịch bệnh và thời tiết phức tạp, Siêu thị Co.opMart cũng đang lên phương án trữ thịt lợn, thịt gia cầm, thủy, hải sản... để góp phần bình ổn giá, ổn định thị trường. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc siêu thị, cho biết: Về giá cả các mặt hàng dịp tết, siêu thị cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán đột biến trong một tháng trước tết và một tháng sau tết.

Qua khảo sát tại một số doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng, một số siêu thị, trung tâm thương mại hầu hết đã xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu, như: Gạo, bánh kẹo, nước mắm, mỳ tôm, dầu ăn, bia, nước ngọt, xăng dầu, khí đốt... Ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Trong đó, tại 5 trung tâm thương mại, 36 siêu thị, hơn 60.000 cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện 100% sản phẩm trứng, thịt gia cầm, thịt lợn, thịt bò, rau, củ, quả đều được truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các công ty cung cấp thực phẩm tươi sống cũng đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo 100% thịt lợn sống của các đơn vị đưa ra thị trường không bị nhiễm dịch bệnh.

Theo phân tích của Sở Công Thương, diễn biến của thị trường dịp cuối năm có nhiều biến động. Do đó, để ứng phó và ổn định thị trường, sở đã khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất. Bên cạnh đó, sở cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, nhất là những mặt hàng thường có sức mua tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Lê Thanh