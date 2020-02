Bảo vệ rừng đặc dụng vùng giáp ranh trên địa bàn huyện Thạch Thành

Hạt Kiểm lâm Thạch Thành phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành kiểm tra rừng tại xã Ngọc Trạo.

Huyện Thạch Thành có 26.750 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 4.775,5 ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Cúc Phương, nằm trên địa bàn 3 xã: Thạch Lâm, Thành Mỹ và Thành Yên.

Rừng đặc dụng ở đây rất đa dạng và phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc biệt về thực vật có một số loài cây được xếp vào loài nguy cấp, quý hiếm như: Sưa đỏ, trai lý, nhiều loài cây có giá trị kinh tế như trai lý, chò chỉ, sến, táu,... Với đặc điểm diện tích rừng đặc dụng của Thạch Thành còn giàu tài nguyên nên áp lực lớn đối với các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ rừng (BVR), chống khai thác lâm sản trái phép...

Để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt việc BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) diện tích rừng đặc dụng hiện có trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã tham mưu cho chính quyền các cấp trên địa bàn xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án BVR, PCCCR. Đồng thời, xác định vùng trọng điểm và các nguyên nhân dễ xảy ra cháy rừng để xây dựng các giải pháp cụ thể quản lý các trọng điểm cháy rừng. Trong đó, nổi bật là thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đối với công tác BVR, PCCCR; diễn tập thực hành tác chiến chữa cháy rừng cho các tổ, đội PCCCR tại cơ sở; quản lý chặt chẽ nguồn lửa đem vào rừng trái quy định...

Thực hiện quy chế phối hợp BVR đặc dụng vùng giáp ranh (ký ngày 7-2-2018, giữa Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và Hạt Kiểm lâm Cúc Phương (thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương), lãnh đạo hai đơn vị đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm Thạch Quảng (thuộc Hạt Kiểm lâm Thạch Thành) và các Trạm Kiểm lâm số 3, số 4, số 12 (thuộc Hạt Kiểm lâm Cúc Phương) xây dựng kế hoạch phối hợp phù hợp với tình hình địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn xã Thành Yên, Thạch Lâm, Thành Mỹ xây dựng các kế hoạch cụ thể phối hợp trong hoạt động BVR, PCCCR với kiểm lâm phụ trách tiểu khu 6, tiểu khu 7, tiểu khu 13, tiểu khu 16, tiểu khu 18, tiểu khu 19 của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Thực hiện quy chế, kế hoạch đã ký kết, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và Hạt Kiểm lâm Cúc Phương đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của hai đơn vị thường xuyên thực hiện việc phối hợp tham mưu cho chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng tại chỗ tuần tra rừng định kỳ hàng tháng, hàng quý theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có thông tin. Bên cạnh việc phối hợp trong tuần tra, kiểm tra rừng thì các trạm kiểm lâm địa bàn và kiểm lâm tiểu khu của hai đơn vị thường xuyên phối hợp với khối dân vận và các tổ chức đoàn thể tại các xã trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đối với công tác BVR, PCCCR. Cùng với việc đôn đốc, chỉ đạo các trạm và cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác phối hợp thì lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và Hạt Kiểm lâm Cúc Phương cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh rừng khu vực rừng đặc dụng và vùng giáp ranh, thông tin về tình hình các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý BVR và quản lý lâm sản để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ xử lý kịp thời; hàng tháng lãnh đạo hai đơn vị tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Sau 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và Hạt Kiểm lâm Cúc Phương đã tổ chức 200 lần phối hợp kiểm tra an ninh rừng. Phối hợp bắt giữ và xử lý theo quy định 5 vụ khai thác rừng trái phép, phạt 79.500.000 đồng. Tổ chức 121 hội nghị tuyên truyền cấp thôn và các hội nghị tuyên truyền cấp xã cho 5.642 lượt người tham gia; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức thả 1 cá thể khỉ đi lạc (do người dân tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành giao nộp cho UBND xã Thạch Lâm) tại khoảnh 5, tiểu khu 6, Vườn quốc gia Cúc Phương. Xây dựng Đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao tại các huyện miền núi Thanh Hóa”. Thực tế số vụ vi phạm về khai thác rừng trái phép ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình nói chung và trên diện tích rừng đặc dụng ở huyện Thạch Thành nói riêng giảm rõ rệt cả về số vụ và khối lượng lâm sản bị thiệt hại. Rừng được bảo vệ an toàn. An ninh rừng ngày càng được củng cố theo hướng bền vững.

Để tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ BVR trên địa bàn, đặc biệt diện tích rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã chủ động phối hợp cùng với Hạt Kiểm lâm Cúc Phương xây dựng kế hoạch và đấu mối với Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông (tỉnh Hòa Bình) ký kết mở rộng việc thực hiện quy chế phối hợp BVR, PCCCR thành quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan.

Thu Hòa