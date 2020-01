Bảo đảm hoạt động thông suốt của các máy rút tiền tự động

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiền mặt phục vụ mua sắm và chi tiêu của người dân sẽ tăng cao. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh về việc bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng dịp tết.

Các cây ATM trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông suốt, phục vụ khách hàng rút tiền trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thanh An, Giám đốc NHNN Thanh Hóa cho biết: NHNN Thanh Hóa đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng tiền mặt, lên kế hoạch và thực hiện điều chuyển tiền tới các ngân hàng dự trữ, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế trong dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Với số lượng dự trữ hiện nay, NHNN bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông về giá trị và cơ cấu các mệnh giá tiền một cách hợp lý. Đối với hệ thống máy rút tiền tự động (ATM), NHNN Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn, ổn định về nguồn điện, đường truyền thông suốt cho máy ATM; theo dõi tồn quỹ, không để xảy ra tình trạng máy ATM bị hết tiền; niêm yết công khai, đầy đủ hướng dẫn sử dụng, số điện thoại của bộ phận hỗ trợ khách hàng tại địa điểm đặt máy ATM để khách hàng liên hệ khi cần thiết; bảo đảm hoạt động ổn định của camera tại các máy ATM. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của các máy. Khi có sự cố trên các máy ATM, đối với những lỗi đơn giản các ngân hàng phải khẩn trương khắc phục. Trong trường hợp chi nhánh không khắc phục được sẽ báo ngay về đơn vị cung cấp dịch vụ đến để sửa chữa kịp thời. Đồng thời phối hợp với cơ quan công an tăng cường công tác an ninh, bảo vệ, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực thanh toán thẻ và những hành vi xâm hại máy ATM.

Theo đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ thuật viên đến lượng tiền cung ứng tại các máy ATM. Đồng thời, tiến hành rà soát lại đường truyền, hỗ trợ nguồn nhân lực về công nghệ cũng như lắp đặt thêm các máy ATM tại nhiều điểm.

Toàn tỉnh hiện có 255 máy ATM đang hoạt động và 925 máy POS góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, NHNN Thanh Hóa không chi các loại tiền mới in từ 10.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Còn các loại tiền mệnh giá từ 20.000 đồng trở lên NHNN Thanh Hóa vẫn cung ứng một cách hợp lý, bảo đảm tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông để vừa đáp ứng nhu cầu thanh toán, vừa một phần đáp ứng nhu cầu mừng tuổi theo phong tục truyền thống của người Việt Nam.

Tin và ảnh: Quyết Thắng