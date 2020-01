Bảo đảm cung ứng tiền mặt phục vụ tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán

Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm và chi tiêu của người dân tăng cao, nên số lượng người tham gia giao dịch qua hệ thống ATM lớn. Hiện các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã dành một lượng lớn thanh khoản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân trong dịp cuối năm này.

Nhiều hộ dân thị trấn Hà Trung được ngân hàng cho vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Khánh Phương

Trên cơ sở định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện các chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập trung mở rộng và kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Nhờ vậy, hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá. Theo đánh giá của NHNN Thanh Hóa, tình hình thanh khoản của khối ngân hàng thương mại trên địa bàn bảo đảm, ổn định. Tính đến 31-12, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 99.500 tỷ đồng, tăng 19,94% so với đầu năm và chủ yếu tăng từ khu vực dân cư. Tổng dư nợ đạt 113.750 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Bên cạnh đó, nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và thị trường vàng dịp cuối năm, NHNN Thanh Hóa đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm tính thanh khoản của hệ thống tiền tệ. Nghiêm cấm các hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền trái phép. Mặt khác, NHNN Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp tết, bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ.

Ông Nguyễn Thanh An – Giám đốc NHNN Thanh Hóa, cho biết: Nhu cầu chi dịp cuối năm của người dân cao, nên sẽ tập trung vào rút tiền mặt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó, NHNN Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung bố trí nhân lực, cung cấp đủ các loại mệnh giá tiền, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt, thanh toán của khách hàng. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động nâng mức tồn quỹ tiền mặt sát với định mức được duyệt. Theo đó, 255 máy ATM, 915 máy POS của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã được bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm vận hành an toàn, không xảy ra tình trạng quá tải, tắc nghẽn không rút được tiền, nhất là vào những ngày lễ, tết. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thu, chi tiền mặt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt.

Với hàng trăm đơn vị hưởng lương ngân sách, thực hiện chi trả qua tài khoản cùng hàng chục ngàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Sầm Sơn (VietinBank Sầm Sơn) cũng có phương án cụ thể cho việc bảo đảm thông suốt máy ATM, cũng như cung ứng tiền mặt dịp giáp Tết. Ông Lê Văn Dũng - Giám đốc VietinBank Sầm Sơn, chia sẻ: Chi nhánh hiện có hàng chục máy ATM được phân bố ở các địa phương, đảm nhận chi trả lương qua tài khoản cho hàng trăm đơn vị hưởng lương ngân sách Nhà nước. Ngân hàng cũng đã làm việc với VNPT Thanh Hóa để bảo đảm đường truyền không bị “nghẽn” trong giờ cao điểm. Đồng thời, cử nhân viên túc trực, giám sát 24/24 giờ tại các máy ATM. Do đó, có bất cứ sự cố nào khi rút tiền khách hàng có thể liên hệ qua đường dây nóng của VietinBank Sầm Sơn.

Trong những năm qua, các ngân hàng thương mại đã tích cực đầu tư, phát triển mạng lưới thanh toán thẻ để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên, do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân còn phổ biến, nhất là vào dịp tết nhu cầu rút tiền mặt qua các máy ATM thường tăng mạnh. Do đó, để bảo đảm hệ thống ATM hoạt động thông suốt, hệ thống các ngân hàng thường xuyên tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời; đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phục vụ chi trả lương bằng tiền mặt cho doanh nghiệp tại các khu vực có máy ATM không đáp ứng kịp thời nhu cầu chi lương, thưởng tết.

Các ngân hàng đều khẳng định sẽ bảo đảm hệ thống ATM thông suốt trong dịp cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số khách hàng sử dụng dịch vụ tại các máy ATM cho thấy, vào thời điểm cuối năm nhiều máy ATM vẫn thường xuyên bị lỗi khi giao dịch. Vì vậy, các ngân hàng cần có biện pháp khắc phục sớm để người dân yên tâm khi dùng thẻ ATM trong dịp tết.

Lương Khánh