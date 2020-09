Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020

Ngày 14 - 9, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị thường kỳ quý III đánh giá kết quả hoạt động những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 8 tháng đầu năm 2020 dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 nhưng NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động bám sát và nghiêm túc thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH, Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động.

Tính đến ngày 31 - 8 - 2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 9.984,2 tỷ đồng, tăng 557,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương được cấp bù lãi suất đạt 3.184,2 tỷ đồng, chiếm 31,9%, tăng 410,1 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 281,5 tỷ đồng, chiếm 2,8%, tăng 44 tỷ đồng so với đầu năm. Hầu hết các đơn vị cấp huyện đều hoàn thành hoặc vượt mức chỉ tiêu được giao.

Doanh số cho vay 8 tháng đầu năm đạt 2.544,5 tỷ đồng với gần 61,3 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 1.991,6 tỷ đồng, bằng 78,3% doanh số cho vay. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31 - 8 - 2020 đạt 9.941,87 tỷ đồng, tăng 551,8 tỷ đồng so với cuối năm 2019, với trên 255 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thanh Hóa ghi nhận, đánh cao sự nỗ lực của các thành viên Ban đại diện.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 - 11 - 2014 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14 - 3 - 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời đề nghị thời gian tới các thành viên trong Ban đại diện cấp tỉnh, cấp huyện cần lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của NHCSXH Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng năm 2020; tập trung kiện toàn lại Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện do có thay đổi sau Đại hội Đảng các cấp.

Trên cơ sở đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ gia đình có học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, không để học sinh, sinh viên không được đến trường do thiếu vốn.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách để tập trung, ưu tiên cho vay chương trình tín dựng ưu đãi giải quyết việc làm và khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Tham mưu cho các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị kế hoạch chuyển nguồn từ ngân sách địa phương sang NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách trong năm 2021. Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tham mưu xây dựng Đề án hỗ trợ tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang NHCSXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt.

