Giải pháp hạn chế tác động của dịch bệnh COVID-19

Bài 4: Huyện Nông Cống với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Sản xuất miến gạo tại xã Thăng Long.

Huyện Nông Cống đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tác động của dịch, nhất là dịch bệnh COVID–19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, huyện Nông Cống đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6, dịch bệnh COVID–19 trên địa bàn. Ngay sau khi ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại một gia đình ở xã Trung Chính (ngày 15-2), huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế dịch, đến nay trên địa bàn không phát sinh ổ dịch mới. Đối với dịch bệnh COVID–19, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn bám sát địa bàn, yêu cầu các hộ dân khai báo trung thực, kịp thời người nhà từ vùng dịch về, nếu có thực hiện cách ly y tế ngay. Đồng thời, thực hiện tốt khâu tiêu độc, khử trùng; tổng về sinh trên địa bàn và tối thiểu 3 lần/tháng, thời gian thực hiện đến hết năm 2020... Để nhằm hạn chế tác động của dịch, nhất là dịch bệnh COVID–19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kịch bản tăng trưởng trong điều kiện có dịch bệnh và giữ mức tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 đã triển khai kế hoạch từ đầu năm. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhưng huyện không hạ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Để việc chỉ đạo đạt kết quả, huyện Nông Cống đã phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo tại các xã, thị trấn về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đi đôi với đó, huyện Nông Cống chỉ đạo việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển và xây dựng thương hiệu đối với một số sản phẩm, như: Gạo Hương quê, thịt lợn an toàn An Hiếu – Nông Cống, miến gạo Thăng Long... Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế và bảo đảm an toàn sinh học. Đẩy mạnh phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả; thực hiện nuôi trồng thủy sản có kiểm soát về công nghệ đối với một số loại thủy sản. Huyện tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như: Công ty TNHH hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và Thực phẩm Yên Mỹ khẩn trương đưa bò sữa về chăn nuôi; Công ty Triso thực hiện dự án trồng, chế biến rau má tại xã Tượng Sơn, với diện tích khoảng 10 ha, tổng vốn đầu tư 8 đến 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại San Anh xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ và sản xuất một số dược liệu, rau má tại xã Vạn Thắng, với diện tích khoảng 50 ha, tổng vốn đầu tư 20 đến 25 tỷ đồng...

Đồng thời, huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn gắn với liên kết chăn nuôi, sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Thành lập các HTX chăn nuôi bò sữa nông hộ công nghệ cao tại hai xã Yên Mỹ, Công Bình; HTX nuôi trồng thủy sản tại xã Trường Giang; HTX chăn nuôi dê an toàn sinh học tại hai xã Hoàng Sơn, Tân Phúc; HTX gạo VietGAP tại hai xã Trường Sơn, Tượng Văn; HTX chăn nuôi bò an toàn chất lượng cao... Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng 11 xã nông thôn mới (NTM), 3 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2020.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, huyện Nông Cống giao các phòng, ban, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, năm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn huyện Nông Cống có 12 nhà máy và tổ hợp may mặc, tạo việc làm cho khoảng 4.500 công nhân và hiện đang hoạt động bình thường. Nhà máy Giầy xuất khẩu Kim Việt – Việt Nam hiện đã đưa một dây chuyền vào sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động; hiện chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu nâng tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy lên 4.500 lao động. Đồng thời, tập trung phát triển các làng nghề truyền thống, như: Nón lá Trường Giang, hương bài Vạn Thắng, mộc dân dụng Thăng Thọ... Bên cạnh đó, huyện Nông Cống cũng đang tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái gắn với vùng nguyên liệu của Công ty TH-True Milk; triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng khu du lịch kết nối Khu Di tích lịch sử quốc gia Am Tiên với xã Trung Thành và vùng phụ cận; phát triển du lịch sinh thái gắn với vùng nguyên liệu của Công ty TH-True Milk. Huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các xã, thị trấn nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở; phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh trật tự, góp phần tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm; nhất là tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác quản lý các hoạt động lễ hội, thể dục, thể thao. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất để Trường THPT Trần Phú đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Các phòng, ban có liên quan của huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện thống kê tình hình lao động đang làm việc trong các nhà máy, doanh nghiệp, kịp thời xử lý những kiến nghị, đề xuất của người lao động (nếu có); không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, nghỉ việc tập thể làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

