Agribank Ngọc Lặc đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nhiều hộ dân xã Ngọc Khê được vay vốn của Agribank Ngọc Lặc đầu tư phát triển kinh tế trang trại.

Là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước về vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Ngọc Lặc (Agribank Ngọc Lặc) đã đồng hành, tiếp sức cùng nông dân trên địa bàn huyện vươn lên xóa đói, giảm nghèo, từng bước làm giàu.

Ngay từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tổng nguồn vốn của chi nhánh vẫn tăng trưởng và đến ngày 31-3-2020, đạt 760 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là những nỗ lực của Agribank Ngọc Lặc với quyết tâm ổn định hoạt động kinh doanh và chia sẻ khó khăn với khách hàng trước tác động tiêu cực của COVID-19. Hiện nay, dư nợ của chi nhánh chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng tại các làng nghề, các dự án trồng trọt, chăn nuôi với quy mô lớn và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản nhu cầu mở rộng sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, tập thể cán bộ Agribank Ngọc Lặc thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khu vực quầy giao dịch được vệ sinh sạch sẽ, các cán bộ, nhân viên và khách hàng đều phải đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn hàng ngày khi ra vào chi nhánh và khi giao dịch. Ngoài vật tư y tế cung cấp cho nội bộ, chi nhánh còn tặng khẩu trang, dung dịch rửa tay khô cho khách hàng phòng bệnh.

Đồng thời, thực hiện văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của COVID-19, cán bộ tín dụng của chi nhánh đã chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng các giải pháp, như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay; khoanh nợ, cho vay mới nhằm duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về các sản phẩm ngân hàng điện tử, bảo an tín dụng để khách hàng sử dụng; trong đó, gói sản phẩm bảo an tín dụng giúp khách hàng chi trả bảo hiểm khi gặp rủi ro về tai nạn, bệnh tật do yếu tố khách quan với hạn mức tối đa lên tới 300 triệu đồng.

Ông Phan Văn Hùng, Giám đốc Agribank Ngọc Lặc, cho biết: “Hướng tới mục tiêu chung của toàn hệ thống, chi nhánh sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Hàng năm, ngân hàng đều có kế hoạch đầu tư nguồn vốn phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giải ngân kịp thời theo nhu cầu vay vốn của người dân, đúng đối tượng. Thông qua hoạt động các tổ vay vốn, việc phát triển tín dụng trở nên hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động tín dụng trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân”.

Thời gian tới, Agribank Ngọc Lặc tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ vay vốn, cải tiến quy trình cho vay, thủ tục cho vay để các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận với nguồn vốn. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc đổi mới phong cách phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác tối ưu những chương trình khuyến mãi, ưu đãi trong toàn hệ thống để thu hút tiền gửi của khách hàng. Trước mắt, ngân hàng sẽ tiếp tục chủ động bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là đối với những ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có thể bị ảnh hưởng lớn, như: Nông nghiệp, xuất khẩu... để kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ theo quy định.

Khánh Phương