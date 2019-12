Agribank Nam Thanh Hóa: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo đà phát triển

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Nam Thanh Hóa.

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu và tạo môi trường giao dịch thân thiện vì sự phát triển bền vững.

Hàng năm, Agribank Nam Thanh Hóa đều lên kế hoạch xây dựng các nội quy lao động, ban hành hệ thống tiêu chuẩn phục vụ khách hàng. Tiêu chuẩn đạo đức người cán bộ Agribank: Tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới và bền vững nhân văn. Bài học về chữ tín không chỉ là biểu hiện của một triết lý kinh doanh bền vững mà sâu xa hơn còn là nhân cách của một con người, chính vì vậy cán bộ, công nhân viên Agribank Nam Thanh Hóa luôn tôn trọng nguyên tắc “Nói là làm” trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi mối quan hệ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Agribank còn được duy trì tại chi nhánh với các hoạt động, như: Quầy hàng giao dịch kiểu mẫu, gian trưng bày, giới thiệu truyền thống của Agribank, tủ quyên góp tiền để làm công tác từ thiện, an sinh xã hội...

Chi nhánh xây dựng và ban hành bộ quy chế: Quy chế gia đình cán bộ Agribank văn hóa tiêu biểu, Quy chế hỗ trợ con cán bộ, nhân viên chi nhánh, Quy chế ghi sổ vàng tấm gương Agribank Nam Thanh Hóa. Với Quy chế ghi sổ vàng tấm gương Agribank Nam Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều ứng xử văn hóa, như: Trả tiền thừa cho khách hàng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội... Ngân hàng luôn lấy khách hàng là trung tâm của mọi giao dịch. Cán bộ Agribank luôn thống nhất bộ chuẩn mực khi thực hiện các giao dịch với khách hàng, nhằm nỗ lực phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Điều đó đã tạo dựng hình ảnh văn hóa Agribank không những thể hiện qua phong cách giao dịch, phục vụ khách hàng của nhân viên mà còn thể hiện qua cách thức bố trí, trang trí thuận lợi, dễ nhận diện thương hiệu Agribank tại các chi nhánh. Các chi nhánh trực thuộc xây dựng hòm thư góp ý, niêm yết công khai các chính sách, thủ tục, điều kiện, hồ sơ, thời gian vay vốn, lãi suất... để người dân nắm bắt, bảo đảm dân chủ, đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Bên cạnh đó, để người dân khu vực nông thôn dễ dàng sử dụng các loại hình dịch vụ tiện ích của ngân hàng, vừa qua, Agribank Nam Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, từ ngày 15-9-2019 đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đã phát hành được gần 70 thẻ nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, góp phần gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các cá nhân, gia đình cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại.

Theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa: Sự thành bại của một doanh nghiệp được quyết định bởi văn hóa của doanh nghiệp đó. Xác định được tầm quan trọng đó, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, nhân viên, coi công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp với khách hàng, ứng xử trong nội bộ là nền tảng hỗ trợ công tác chuyên môn.

Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, các tổ chức đoàn thể duy trì nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân chơi hữu ích cho cán bộ, nhân viên như: Thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao (tennis, bóng đá, bóng bàn, cầu lông...); tạo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, góp phần xây dựng nên môi trường sống lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, tính cách cho người lao động. Hoạt động văn hóa, thể thao được lồng ghép với công tác truyền thông về hình ảnh Agribank nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Bên cạnh đó, hàng năm, chi nhánh đều tiến hành đăng ký và thực hiện tốt quy chế xây dựng doanh nghiệp văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, thực hiện tốt quy định về vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, khuôn viên xanh-sạch-đẹp..

Minh Hà