Agribank Nam Thanh Hóa với công tác an sinh xã hội

Cán bộ, đoàn viên Agribank Nam Thanh Hóa tặng và trồng cây keo cho người dân thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân).

Khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng trụ cột cung ứng vốn, tạo nền tảng vững chắc cho khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) còn góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” thông qua các chương trình từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa, khẳng định trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian qua, Agribank Nam Thanh Hóa luôn được đánh giá là một trong những ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến hết tháng 8-2020, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt gần 11.200 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Agribank Nam Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp; triển khai kịp thời nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đến nay, chi nhánh đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ gần 300 khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Agribank Nam Thanh Hóa không ngừng hoàn thiện, đổi mới phong cách phục vụ, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, cung ứng hàng trăm sản phẩm dịch vụ và tiện ích ngân hàng hiện đại, góp phần thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội, qua đó tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu Agribank trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hằng năm, Công đoàn Agribank Nam Thanh Hóa đều phát động phong trào thi đua và hướng dẫn các tổ chức công đoàn cơ sở thành viên tổ chức triển khai công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, như vận động cán bộ, viên chức, người lao động tham gia đóng góp tiền để gây quỹ, thực hiện có hiệu quả các quỹ từ thiện của hệ thống. Năm 2019 và 8 tháng năm 2020, chi nhánh đã dành 1,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Với tinh thần góp sức chung tay cùng cộng đồng, Agribank Nam Thanh Hóa đã vận động cán bộ, nhân viên quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và phòng chống hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long, số tiền 320 triệu đồng; trong đó, trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp tại MTTQ tỉnh Thanh Hóa số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa còn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội dưới nhiều hình thức, như: thăm hỏi, tặng quà tết cho các gia đình chính sách; thăm, trao tặng quà và số tiền mặt trị giá 50 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; đóng góp trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”, trao tặng xe đạp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa); tặng hàng chục nghìn cây keo giống cho Nhân dân 3 huyện miền núi Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân...

Phát huy kết quả đạt được, Agribank Nam Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Khánh Phương