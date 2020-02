Agribank Bắc Thanh Hóa giữ vững tăng trưởng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) được nâng từ loại I hạng II lên loại I hạng I từ ngày 1-1-2019, quản lý toàn diện hoạt động của 1 hội sở, 7 chi nhánh loại II; 2 phòng giao dịch trực thuộc hội sở và 12 phòng giao dịch trực thuộc, gồm: Nga Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hóa và Bỉm Sơn. Với những hướng đi và giải pháp phù hợp, sau hơn 1 năm, Agribank Bắc Thanh Hóa đã và đang khẳng định chất lượng hoạt động, tăng trưởng ổn định, tạo dựng niềm tin với khách hàng. Dư nợ cho vay của Agribank Bắc Thanh Hóa đã và đang tập trung đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương.

Được vay vốn của Agribank Nga Sơn, nhiều hộ dân xã Ba Đình phát triển mô hình trồng nấm hiệu quả.

Đến thăm hộ anh Mai Văn Thành ở xã Nga Thành (Nga Sơn) - một khách hàng thường xuyên vay vốn của Agribank Nga Sơn - Agribank Bắc Thanh Hóa để đầu tư phát triển chăn nuôi, anh cho biết: Nhiều năm qua, gia đình anh được Agribank Nga Sơn cho vay vốn đầu tư xây dựng mô hình nuôi gà siêu trứng. Thời gian đầu, gia đình chỉ vay 50-60 triệu đồng để mua máy ấp trứng và nuôi hơn 500 con gà, dần dần có kinh nghiệm lại được cán bộ tín dụng tư vấn hướng dẫn, gia đình mạnh dạn mở rộng quy mô lên hơn 5.000 con gà với quy trình chăn nuôi khép kín. Hiện tổng dư nợ của gia đình tại Agribank Nga Sơn là 200 triệu đồng. Từ 1 hộ kinh tế khó khăn, đến nay gia đình anh đã có “của ăn, của để”, tổng thu nhập bình quân của trang trại đạt khoảng 500 triệu đồng/năm. Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, anh Thành đang dự kiến sẽ tăng dư nợ vay lên hơn 500 triệu đồng để mở rộng thêm trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả.

Tính đến ngày 30-1-2020, tổng nguồn vốn của Agribank Bắc Thanh Hóa đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm 2019; dư nợ đạt 10.702 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm 2019; tỉ lệ nợ xấu luôn được khống chế ở mức thấp, bảo đảm an toàn nguồn vốn. Bên cạnh các khoản vay đầu tư phát triển nông nghiệp, chi nhánh còn triển khai các gói cho vay tiêu dùng dựa trên nhu cầu thực tế của người dân nhằm đẩy lùi nạn tín dụng đen tại khu vực nông thôn.

Để tăng trưởng huy động vốn, chi nhánh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là trong vấn đề thanh toán và ngân quỹ; tích cực quảng bá, triển khai có hiệu quả các gói tiết kiệm mới, khai thác tối ưu những chương trình khuyến mãi, ưu đãi trong toàn hệ thống để thu hút khách hàng.

Trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, việc xác minh tiềm lực kinh tế, định hướng đầu tư của khách hàng thông qua cán bộ tín dụng, thành viên tổ vay vốn tại các địa phương giúp chi nhánh giải ngân các khoản vay hiệu quả, đúng người, đúng việc, kiểm soát tốt nợ xấu.

Bà Trần Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: Để chi nhánh giữ vững tăng trưởng tín dụng, tổ vay vốn tại các địa phương có vai trò quan trọng, là những “cánh tay nối dài” giúp chi nhánh quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng, tiết kiệm thời gian, tăng tính tiện lợi cho khách hàng khi có nhu cầu vay vốn. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng điện tử là một trong những giải pháp chiến lược giúp chi nhánh trong việc nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, gần 100% khách hàng của chi nhánh đã sử dụng ít nhất một dịch vụ thuộc hệ thống ngân hàng điện tử. Việc giao dịch thông qua ngân hàng điện tử giúp ngân hàng giảm tải khối lượng, tăng tính chính xác trong công việc, tiết kiệm chi phí, thời gian khi giao dịch cho khách hàng.

Năm 2020, Agribank Bắc Thanh Hóa phấn đấu tăng tối thiểu 17,5% tổng nguồn vốn so với năm 2019; tổng dư nợ tăng 13,5%, ước cuối năm đạt 12.146 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,4%; thu dịch vụ đạt 75,7 tỷ đồng. Agribank Bắc Thanh Hóa tập trung làm tốt công tác huy động vốn, cho vay các chương trình tín dụng ưu tiên, các dự án có hiệu quả, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi nợ sau xử lý. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời để người vay vốn tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi đến với chi nhánh...

Bài và ảnh: Khánh Phương