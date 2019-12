(Baothanhhoa.vn) - Nhằm giám sát chất lượng cho sản phẩm rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giám sát, kiểm tra chất lượng sản lượng rau, quả được sản xuất tại những vùng, khu vực được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn an toàn khác.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} 60 đơn vị sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chất lượng Sản phẩm dưa lưới Nhật của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển nông nghiệp Miền Tây, xã Hạnh Phúc (Thọ Xuân) được kiểm soát chất lượng. Nhằm giám sát chất lượng cho sản phẩm rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giám sát, kiểm tra chất lượng sản lượng rau, quả được sản xuất tại những vùng, khu vực được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn an toàn khác. Tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 11-2019, ngành nông nghiệp và các sở, ban, ngành có liên quan đã thực hiện kiểm soát chất lượng rau, quả an toàn cho 60 đơn vị sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 199,7 ha. Theo đó, tổng sản lượng rau, quả được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường đạt 128,8 tấn. Hiện, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản nói chung và kiểm soát chất lượng sản phẩm rau, quả an toàn nói riêng, nhằm bảo đảm cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn cho người dân trong dịp cuối năm. Hương Thơm

Hương Thơm