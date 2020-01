Tiện ích từ dịch vụ chuyển tiền Western Union

Để phục vụ nhu cầu gửi – nhận kiều hối của người dân đi làm việc, định cư tại nước ngoài cho người thân tại Việt Nam, thời gian qua, dịch vụ chuyển tiền Western Union được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) triển khai trên toàn hệ thống, thu hút hàng nghìn khách hàng mỗi năm. Với nhiều tiện ích như: Nhanh chóng, bảo mật, dễ sử dụng... dịch vụ chuyển tiền Western Union ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Hà Trung - Bắc Thanh Hóa.

Vừa hoàn tất giấy tờ để nhận tiền của cháu gái chuyển từ Australia về, bà Phan Thị Hạnh, cán bộ hưu trí phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn), cho biết: Đã gần 1 năm nay, cứ khoảng ngày mùng 10 hàng tháng tôi đều có mặt ở trụ sở của Agribank Bắc Thanh Hóa để nhận tiền của người thân từ nước ngoài gửi về. Tôi thấy, dịch vụ chuyển tiền này rất an toàn, nhanh chóng và đối với người già như chúng tôi thực sự rất thuận tiện.

Chị Hà Thị Hạnh ở xã Yến Sơn (Hà Trung) thường được em trai đang sống và làm việc tại Nhật Bản gửi tiền về để phụng dưỡng bố mẹ. Nếu như trước đây, số tiền này phải chờ đợi khá lâu để nhờ người quen mang về Việt Nam thì nay, chị Hạnh chỉ việc đến Agribank Hà Trung - Bắc Thanh Hóa để nhận tiền. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hạnh cho biết: Từ khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền Western Union của Agribank, tôi thấy rất hài lòng vì không phải mất một khoản phí nào, không phải đóng thuế thu nhập và được lựa chọn có thể nhận bằng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ như yêu cầu.

Hiện nay, nhiều người dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung đi làm việc, định cư, du học... ở nước ngoài, nhu cầu giao dịch tiền tệ vì thế không ngừng tăng lên. Nắm bắt được sự luân chuyển của dòng tiền quan trọng này, Agribank Việt Nam đã xây dựng và kết nối mạng lưới đại lý với nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới, cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhận và chuyển kiều hối về Việt Nam nhanh chóng, thuận tiện, an toàn cùng mức phí cạnh tranh. Đến nay, dịch vụ này được triển khai đồng bộ tại Agribank Bắc Thanh Hóa, hình thành mạng lưới chi trả kiều hối lớn nhất tỉnh.

Theo số liệu thống kê của Agribank Bắc Thanh Hóa, năm 2019, đã có hàng nghìn món Western Union của hơn 600 khách hàng được chuyển từ các quốc gia trên thế giới về với doanh số hơn 2 triệu USD. Chủ yếu giao dịch kiều hối trên địa bàn tỉnh đến từ 3 nhóm đối tượng là: Phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở nước ngoài; người định cư ở nước ngoài; du học sinh, lao động đi làm việc có thời hạn tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để nhận tiền gửi của người thân ở nước ngoài, thay vì phải chờ đợi hoặc thực hiện nhiều thủ tục hành chính, người nhận tiền thông qua dịch vụ Western Union chỉ cần đến ngân hàng điền phiếu nhận tiền, cung cấp mã số chuyển tiền, cung cấp tên người gửi, số tiền, quốc gia gửi đến và một số giấy tờ tùy thân hợp lệ. Sau khi đối chiếu xác nhận, khách hàng sẽ nhận được tiền an toàn, nhanh chóng mà không cần trả thêm tiền phí nhận.

Trong trường hợp người thân gửi tiền bằng ngoại tệ, giao dịch viên sẽ quy đổi nếu khách muốn nhận tiền Việt Nam đồng với tỷ giá quy đổi trong thời điểm nhận. Trong trường hợp khách hàng nhận tiền không có tài khoản mở tại ngân hàng vẫn có thể nhận tiền từ người thân ở nước ngoài; đối với mỗi giao dịch kiều hối qua Western Union, người chuyển mất 10-20 phút, Agribank Bắc Thanh Hóa sẽ chi trả tiền cho người nhận tại Việt Nam ngay khi người nhận cung cấp mã số chuyển tiền. Đối với người chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, thủ tục cũng rất đơn giản, khách hàng sau khi chứng minh mục đích chuyển tiền là để chữa bệnh, học tập hay định cư... sẽ được ngân hàng cho phép chuyển lượng tiền phù hợp.

Nói về độ bảo mật và an toàn của dịch vụ chuyển tiền Western Union do ngân hàng triển khai, bà Trần Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: Western Union là dịch vụ chuyển tiền an toàn, mã số chuyển tiền gồm 10 chữ số, câu hỏi kiểm tra do chính người chuyển đặt ra cùng với quy trình chuyển khép kín. Khách hàng không cần lo lắng trong trường hợp người khác biết được mã số chuyển tiền bởi ngoài mã số nhận tiền, ngân hàng còn đối chiếu câu hỏi kiểm tra do chính người chuyển đặt ra, cùng với các thông tin, như: Số tiền chuyển, nước chuyển, người nhận... tất cả các thông tin phải khớp thì ngân hàng mới thực hiện chi trả. Do tính chất bảo mật dịch vụ nên ngân hàng không chấp nhận người nhận tiền chỉ định cho người khác nhận thay, bởi thời hạn nhận tiền có thể lên tới 30-45 ngày, vì thế khách hàng hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian tới ngân hàng nhận tiền.

Để khuyến khích dịch vụ kiều hối qua Western Union, thời gian tới, Agribank Bắc Thanh Hóa tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, mở rộng dịch vụ, gia tăng tiện ích, giảm thiểu chi phí phát sinh cho khách hàng. Xây dựng các chiến lược phù hợp nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể dễ dàng chuyển hoặc nhận kiều hối một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Bài và ảnh: Khánh Phương