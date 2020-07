Thời tiết nắng nóng, giá rau quả tăng mạnh

Nắng nóng kéo dài khiến cho việc sản xuất rau màu trở nên kém hiệu quả, theo đó là giá cả các mặt hàng này cũng tăng lên đáng kể.

Khảo sát tại một số siêu thị và các chợ truyền thống trên địa bàn TP Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt nên người dân tranh thủ đi chợ từ sáng sớm. Khu vực bán rau quả là nơi đông khách mặc dù giá bán tăng cao mỗi ngày. Theo nhiều người tiêu dùng, mặc dù hầu hết các loại rau củ quả đều đồng loạt tăng giá nhưng vì đây là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng nên họ vẫn phải mua mỗi ngày.

Nếu như những tháng trước, rau cải ngọt, cải canh, mồng tơi, rau đay có giá 3.000 đồng/bó thì hiện nay đã tăng lên 7.000 – 8.000 đồng/bó. Rau thì là từ 3.000 đồng/bó đã tăng lên 10.000 đồng/bó. Rau mùi cũng tăng từ 2.000 đồng lên 5.000 đồng/bó...

Nguyên nhân đẩy giá rau xanh tăng mạnh là do thời tiết nắng nóng khiến cây tăng trưởng kém, có nhiều diện tích rau bị chết do hạn hán khiến nguồn cung giảm mạnh so với các dịp khác trong năm.

Tại một số vùng trồng rau ở huyện Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa... do nắng nóng kéo dài, không chủ động được nước tưới nên nhiều diện tích bị héo úa, khô cháy thân cây. Người dân phải đầu tư phủ lưới che mát cho rau màu và tập trung tưới tắm cho cây bất cứ khi nào có nguồn nước về.

Bà Hà Thị Phương, phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) cho biết: Những ngày trước đây, nguồn nước tưới ở đây rất khan hiếm, thời tiết lại khắc nghiệt nên rau màu trồng ngoài ruộng không được che phủ sẽ chết hết. Để 800 m2 trồng rau cải và thì là phát triển được, gia đình tôi phải gánh nước tưới ngày 2 lần, công chăm sóc cũng rất vất vả nhưng hiệu quả vẫn không thể bằng trước đây.

Người dân căng mình chống hạn cho cây trồng.

Dùng vải màn che phủ những luống đất vừa gieo hạt giống

Thời điểm này, hầu hết các loại rau đều sinh trưởng chậm mặc dù chi phí sản xuất đều tăng so với các vụ khác trong năm.

Nhiều nông dân cho biết: Việc sản xuất khó khăn nên giá thành tất cả các loại rau xanh đều tăng từ 50 – 70%, rau thu hoạch đến đâu là bán hết đến đó.

Hoài Thu - Thu Hà