Sau Tết, giá nhiều loại nông sản, thực phẩm tăng cao

Từ ngày 26-1 (tức ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, người dân đã bày bán một số loại nông sản, thực phẩm; trong đó chủ yếu là các loại rau, quả.

Các loại rau, củ, quả được bày bán tại cổng chợ Cầu Đống, phường An Hưng, TP Thanh Hóa

Tuy nhiên, những ngày đầu năm mới, giá của nhiều loại nông sản, thực phẩm tăng cao hơn so với những ngày thường. Khảo sát giá các loại nông sản, thực phẩm tại một số điểm bán, cho thấy, sáng ngày 30-1 (tức ngày mùng 6 Tết), cá khoai tăng đột biến giá từ 250.000 đến 300.000 đồng/1 kg, cao gấp 2,5 đến 3 lần so với ngày thường; su hào có giá từ 7.000 đến 10.000 đồng/củ, ngao giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg; mùng tơi có giá từ 10.000 đến 12.000 đồng/kg...

Giá các loại rau được bán tại chợ Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc những này sau Tết cũng tăng gấp 2 lần so với ngày thường

Theo lý giải của các tiểu thương, sở dĩ giá các loại nông sản, thực phẩm tăng cao hơn so với ngày thường là do qua những ngày Tết, nhu cầu sử dụng rau xanh vào các bữa ăn của người dân tăng, trong khi đó những ngày qua, do thời tiết mưa lạnh, rau khó phát triển. Hơn nữa, hiện đa phần bà con nông dân sau Tết đều tập trung vào việc gieo cấy, nêu việc thu hoạch rau cung ứng cho thị trường hạn chế. Ngoài ra, sau Tết số lượng người bán ít, nhu cầu của người dân lại cao, nên giá được đẩy lên cao hơn so với ngày thường.

Hương Thơm