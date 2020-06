Nâng tầm trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng

Dù đã có khá nhiều quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực này có những thời điểm chưa kiên quyết, dẫn đến quyền lợi của người tiêu dùng chưa được bảo vệ đúng mức và đúng cách.

Ảnh minh họa.

Ngày 22-1-2019 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm cụ thể hơn trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ngày 26-5-2020 Chính phủ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng phương thức truyền thông.

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong các giải pháp thực hiện, Chính phủ đặc biệt yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với quản lý thị trường, thanh tra các sở, ngành tại địa phương thanh, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; triệt phá các đường dây, tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...

UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xây dựng cơ chế khuyến khích phản ánh, thông tin kịp thời khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

Với việc ban hành chương trình hành động này, Chính phủ đang hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh thật sự lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt. Đồng thời qua đó cũng sẽ kiến tạo một môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng. Vấn đề còn lại chính là tâm thế, trách nhiệm nhập cuộc, việc phối hợp hành động của các cơ quan chức năng và mỗi địa phương sẽ như thế nào mà thôi.

Tuệ Vũ