Moncover Việt Nam tưng bừng khai trương Văn phòng tại Thanh Hóa

Trải qua hơn 6 năm xây dựng và phát triển với việc tiên phong công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm, Moncover Việt Nam đã và đang có được những dấu ấn lớn, trở thành người đồng hành đáng tin tưởng để đem lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng thông qua các sản phẩm uy tín và chất lượng từ các công ty bảo hiểm lớn. Đặc biệt hơn cả, một bước phát triển mới trong năm 2019 đó chính là sự kiện Lễ khai trương Văn phòng tại Thanh Hóa được diễn ra vào sáng ngày 08/12/2019.

Sáng ngày 08/12/2019, Công ty cổ phần Moncover Việt Nam khai trương văn phòng Thanh Hóa tại số nhà 37, nhà NO2, Đông Bắc ga, Tp Thanh Hóa. Sự kiện diễn ra tưng bừng với sự góp mặt đông đảo của các thành viên trong ban quản trị, cùng toàn thể các vị khách quý và tập thể cán bộ nhân viên, đại lý công ty. Đây là sự kiện đặc biệt, không chỉ mang ý nghĩa mở rộng hệ thống chi nhánh văn phòng và đại lý để phục vụ khách hàng tốt hơn mà còn là lời khẳng định vị thế và uy tín của Moncover trên thị trường bảo hiểm.

Lễ khai trương Văn phòng Thanh Hóa là tiền đề quan trọng để kết nối các khách hàng và đại lý của Moncover tại Thanh Hóa nói riêng, khu vực miền Trung nói chung và tiến tới là các chi nhánh mới tại các tỉnh thành khác trong thời gian tới.

Phát biểu trong ngày khai trương, ông Lưu Hùng Kiên –Tổng Giám đốc của Moncover Việt Nam cho biết:

"Moncover Việt Nam quyết tâm xây dựng hệ thống mạng lưới chi nhánh trải dài đến các tỉnh thành để đem lại những giá trị và lợi ích tốt đẹp nhất cho khách hàng. Bằng các sản phẩm chuyên biệt, áp dụng công nghệ số vào lĩnh vực bảo hiểm cùng với đội ngũ năng lực giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết dịch vụ tư vấn và thiết kế các chương trình bảo hiểm phù hợp, với điều kiện điều khoản bảo hiểm cạnh tranh nhất đến khách hàng, giúp khách hàng có được lựa chọn đáng tin cậy nhất, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ mở rộng thêm hệ thống chi nhánh của công ty, tăng số lượng đại lý và khách hàng. Moncover tin tưởng rằng với những hoạch định phát triển trong tương lai, chúng tôi sẽ thực hiện hóa mục tiêu trở thành nền tảng bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, giúp khách hàng có một giải pháp bảo hiểm toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp.”

Đại diện công ty BSH Tây Hà Nội.

Đại diện công ty bảo hiểm VietinBank(VBI) và PTI Tràng An.

Công ty Moncover Vietnam (Moncover) là công ty tư vấn bảo hiểm, ứng dụng công nghệ, kết nối với các công ty bảo hiểm để mang sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất cho cá nhân và doanh nghiệp. Từ cuối năm 2013, Moncover tiến hành tư vấn và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng và nhanh chóng trở thành một trong những kênh phân phối bảo hiểm lớn nhất tại Vietnam. Hiện tại, Moncover Việt Nam là đối tác của hơn 40 công ty bảo hiểm, hệ thống có 8000 đại lý, phục vụ 100.000 khách hàng với trên 50.000 đơn bảo hiểm/tháng.