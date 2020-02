Các Trung tâm Thương mại, khu vui chơi “đìu hiu” vì người dân lo ngại dịch nCoV

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, các trung tâm thương mại (TTTM), khu vui chơi công cộng, nhiều địa điểm ăn uống, mua sắm trên địa bàn tỉnh rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm do người dân hạn chế đến những nơi tập trung đông người.

Khách đến mua sắm tại các gian hàng của TTTM Vincom giảm đáng kể.

VinCom Plaza Thanh Hóa được xem là một trong những TTTM lớn nhất tại Thanh Hóa thu hút lớn lượng người dân đến mua sắm và giải trí, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, hơn 1 tuần trở lại đây, Trung tâm này trở nên vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh nhộn nhịp từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vì lo sợ lây nhiễm nCoV. Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên làm việc tại TTTM Vincom cho hay: “Bình thường người dân đổ về vui chơi, mua sắm đông nghịt, vậy mà hơn 1 tuần nay lượng khách giảm đáng kể”.

Lượng người đến mua, đọc sách tại nhà sách Fahasa (Vincom) thưa thớt.

Tương tự, tại các rạp chiếu phim như: Beta Cinexlet, Lotte Cinema, Trung tâm phát hành phim (Tống Duy Tân)… lượng khách đến xem phim cũng giảm mạnh. Chị Trần Thanh Thúy, nhân viên rạp chiếu phim Beta Cinexlet Thanh Hóa nhận xét: So với thời điểm trước Tết, lượng khách xem phim giảm hơn nhiều. Tuy nhiên, những người đến xem phim tại rạp những ngày qua đều có ý thức đeo khẩu trang mà không cần ai phải nhắc nhở. Tại rạp chiếu phim Beta từ khi có dịch, chúng tôi đã thường xuyên tiến hành vệ sinh, khử trùng phòng chiếu cũng như ghế ngồi để đảm bảo an toàn cho khán giả.

Các rạp chiếu phim cũng vắng bóng khán giản đến xem.

Cũng như TTTM Vincom, siêu thị Co.opmart Thanh Hóa vốn là nơi thu hút khá đông lượng người tới vui chơi, mua sắm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần và các buổi tối. Tuy nhiên, ghi nhận vào những ngày này, lượng người tới đây mua sắm cũng giảm nhiều so với cùng kỳ. Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc siêu thị Co.opmart Thanh Hóa chia sẻ: Thường sau tết, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cũng không cao nên siêu thị vắng khách hơn so với những thời điểm khác trong năm. Đặc biệt, thời điểm này, người dân không muốn đến những nơi đông người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch nCoV nên lượng khách giảm đáng kể, đặc biệt là buổi tối. Để bảo vệ sức khỏe và phòng các nguy cơ lây bệnh, siêu thị Co.opmart Thanh Hóa đã yêu cầu nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng phải mang khẩu trang y tế. Đồng thời, trang bị nước rửa tay sát khuẩn (dung dịch xịt khô) cho nhân viên cũng như khách hàng ở tất cả các quầy thu ngân. Bên cạnh đó, siêu thị cũng thường xuyên vệ sinh, lau chùi, sát khuẩn ở các vị trí tay cầm các cánh cửa và phun thuốc khử trùng định kỳ 2 lần/tuần. “Siêu thị Co.opmart cũng cam kết không tăng giá bán đối với các dung dịch rửa tay khô, nước rửa tay cũng như khẩu trang y tế”, ông Liêm cho biết thêm.

Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa đã yêu cầu nhân viên bán hàng phải mang khẩu trang y tế.

Không chỉ các TTTM, rạp chiếu phim mới lâm vào cảnh vắng khách mà các điểm vui chơi như: công viên, quảng trường, khu vui chơi trẻ em, quán ăn, cà phê, quán trà… cũng trong tình trạng tương tự. Nhà sách Việt Lý là địa điểm “hẹn hò” lí tưởng của các bạn nhỏ dịp sau Tết, tuy nhiên, hơn 1 tuần nay việc kinh doanh cũng trở nên “ế ẩm” do lo ngại dịch bệnh. Khu vực đọc sách truyện, bán đồ chơi chỉ lác đác vài người. Còn 3 tầng giành cho khu vui chơi chỉ có 1 khu mở cửa, 2 khu còn lại do không có khách nên đóng cửa. Bạn Huyền Trang (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Hơn 1 tuần nay con tôi được nghỉ học, tôi đã chọn cách cho con chơi tại nhà để đảm bảo an toàn. “Bây giờ đi đến chỗ công cộng cũng hơi sợ, không thoải mái nên mình cũng hạn chế đến nơi đông đúc, đặc biệt là trong môi trường có điều hòa, nhiệt độ thấp. Nếu cần phải mua gì thì mình mang khẩu trang, đến mua nhanh rồi về chứ không la cà chọn lựa, xem hàng lâu như trước. Hiện tại, mình và bạn bè cũng hạn chế đi cà phê, xem phim để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh”.

Các khu vui chơi cho trẻ em cũng chỉ lác đác vài người.

Nếu như vào thời điểm trước Tết Nguyên Đán, tại các nhà hàng, quán ăn vặt, quán lẩu… thu hút khá đông khách hàng đến thưởng thức, đặc biệt là các bạn trẻ, thì thời gian gần đây, những quán ăn này đang trong tình trạng “ế” khách. Đi dọc các quán lẩu- nướng trên đường Đại lộ Lê Lợi tập trung nhiều hàng ăn, lẩu, đồ nướng phục vụ cho nhu cầu ăn uống của người dân. Có mặt tại các quán lẩu - nướng vào 19h ngày 6-2, các cửa hàng ăn uống chỉ có lác đác vài vị khách. Anh Hoàng Văn Dương, chủ gian hàng lẩu - nướng, tại Đại lộ Lê Lợi cho biết: “Thời điểm chưa có dịch bệnh, khoảng 18h là đã bắt đầu có khách đến ăn, từ 19h – 20h là khoảng thời gian cao điểm khách ra vào tấp nập. Nhưng từ sau tết, nghe tin dịch bệnh bùng phát, nhiều người không dám đến những nơi đông người nên quán vắng hẳn đi”. Cùng cảnh ngộ như anh Dương, gian hàng của chị Nguyễn Thị Linh cũng lâm vào cảnh đìu hiu, doanh thu “tuột dốc", chị Linh nói: “Trước tết, tình hình mua bán thuận lợi, đêm nào cũng đông khách, doanh thu khả quan nhưng từ khi nghe tin dịch bệnh thì mọi người kinh doanh ế ẩm, lượng khách đến quán giảm gần một nửa. Bây giờ, vào buổi tối, đường phố cũng vắng người qua lại hơn trước”.

Các nhà hàng, quán ăn cũng thưa vắng khách.

Để tiêu thụ hàng hóa, những ngày vừa qua các siêu thị, cửa hàng kinh doanh ăn uống, cà phê… đã đẩy mạnh bán hàng online thông qua mạng xã hội facebook, zalo, website, thậm chí điện thoại tư vấn cho khách hàng để họ không phải đến cửa hàng rồi sau đó nhân viên hoặc đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng đến tận nhà cho khách. Đại diện trà sữa Ding Tea, đường Trần Phú (TP Thanh Hóa) cho biết, mặc dù lượng khách đến cửa hàng uống trà sữa giảm nhưng những ngày qua, số lượng đơn hàng đặt mua qua mạng, giao tận nơi thông qua shipper đã tăng rõ rệt. Trong đó, có nhiều đơn hàng đặt mua số lượng lớn mang về nhà, công ty thay vì đến cửa hàng uống nước như trước đây. Điều đó cho thấy, mua sắm online đang là “cánh cửa” mới để doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa. Tương tự, hệ thống siêu thị Co.opmart cũng đang triển khai hoạt động mua sắm online. Giám đốc siêu thị Co.opmart Thanh Hóa Lê Văn Liêm cho biết, trước khi diễn ra dịch viêm phổi cấp, tỷ lệ bán qua kênh online tại Co.opmart đạt thấp, nhưng hiện tại lượng khách hàng mua online đang tăng mạnh. “Hiện, tất cả các sản phẩm bán tại siêu thị Co.opmart đều được”lên mạng“.Khi Việt Nam công bố dịch, kênh bán hàng online của siêu thị đã nhận số đơn đặt hàng tăng lên mỗi ngày. Để kích thích người dân mua sắm online, Co.opmart vận chuyển nội thành miễn phí với hóa đơn mua hàng trị giá trên 200.000 đồng” – ông Liêm chia sẻ.

Trần Hằng