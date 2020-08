Ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng

Áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chú trọng quan tâm đổi mới công nghệ, khuyến khích cán bộ, người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào sản xuất đang là những vấn đề được các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng chú trọng trong bối cảnh cạnh tranh.

Sản xuất đá xuất khẩu tại Công ty TNHH Xuân Trường, xã Yên Lâm (Yên Định). Ảnh: Khánh Phương

Để phát triển bền vững ngành sản xuất vật liệu xây dựng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiên phong ứng dụng những công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trước đây, Công ty CP Vật liệu xây dựng Bỉm Sơn sử dụng công nghệ cũ trong sản xuất, nên việc bốc xếp gạch vào lò đều do con người đảm nhiệm với giá nhân công 300.000 đồng/người/ngày. Năng suất thấp, chi phí lớn, quá trình bốc xếp nhiều khi còn khiến gạch bị xô lệch, đổ vỡ. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư 4 rô-bốt thay người làm công việc xếp, dỡ gạch. Một con rô-bốt gắp gạch lên từ khuôn đùn, tạo hình, còn 3 con gắp gạch xuống lò. Nếu để lao động thủ công làm như ngày trước, phải kéo xe ra phơi, rồi lại bốc về đưa vào lò nung đốt thì rất tốn công lao động. Bây giờ chỉ với 4 con rô-bốt đã thay thế được cả trăm lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ lò nung sấy tuynel trần phẳng với những cải tiến mới nhất, giúp sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội hơn trong sản xuất, như: giảm thiểu bụi, khói do nhiệt khí thải được tận dụng để nung sấy khô sản phẩm, tiết kiệm nhiên liệu khoảng 30% so với công nghệ cũ. Sản phẩm của công nghệ mới này bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, khả năng chịu mặn tốt và đã, đang được khách hàng đánh giá cao.

Công ty TNHH Xuân Trường, xã Yên Lâm (Yên Định) chuyên khai thác, sản xuất đá xuất khẩu. Trước đây doanh nghiệp khai thác đá bằng hình thức thủ công, gây ô nhiễm môi trường và không bảo đảm các điều kiện về an toàn lao động. Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư sử dụng công nghệ khai thác đá bằng dây cắt kim cương giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Cưa dây kim cương là công nghệ duy nhất hiện nay không phá hủy đá gốc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cho phép xẻ những khối đá có quy cách, kích thước và độ liền khối chuẩn đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 đơn vị khai thác cát tự nhiên, với tổng công suất 740.869m3/năm, 3 đơn vị sản xuất cát nghiền từ đá, tổng công suất đạt 380.000m3/năm, 4 đơn vị sản xuất xi măng với tổng công suất 16,61 triệu tấn/năm, sản xuất gạch tuynel có 41 đơn vị với tổng công suất 1.417 triệu viên/năm, sản xuất gạch không nung 51 đơn vị với tổng công suất 1.096 triệu viên/năm, sản xuất gạch ceramic 2 đơn vị với tổng công suất 5,2 triệu viên/năm, sản xuất vôi công nghiệp 1 đơn vị với công suất 450.000 tấn/năm... Tổng giá trị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng/năm. Ngoài ra, đã có thêm các loại sản phẩm mới được đầu tư, như: cát nghiền từ đá để thay thế cát tự nhiên; gạch không nung (sản phẩm thân thiện với môi trường); cát nhiễm mặn được tuyển rửa, chế biến thay thế cát nước ngọt trong công trình xây dựng. Việc đổi mới công nghệ, đưa công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường vào sản xuất để nâng cao chất lượng, sản lượng các loại vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 3-7-2017, của UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã quy hoạch định hướng phát triển 7 nhóm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, là: vật liệu xây (gạch nung, gạch không nung); vật liệu lợp (nung và không nung); đá xây dựng, cát xây dựng (cát tự nhiên, cát nghiền); bê tông (cấu kiện và thương phẩm); vôi công nghiệp, tấm thạch cao. Đồng thời, đặt mục tiêu, ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phải từng bước hội nhập khoa học và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng quốc tế, nâng cao trình độ nghiên cứu trong nước, rút ngắn khoảng cách về công nghệ so với thế giới. Do đó, đổi mới công nghệ sản xuất không chỉ là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sản xuất mà còn bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh.

