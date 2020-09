Ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp

Việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến đang được xem là giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì vậy, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, hộ dân ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

Diện tích trồng cây ăn quả tại xã Đông Khê (Đông Sơn) được lắp đặt hệ thống tưới phun sương.

Vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Đăng Hùng, thôn 2, xã Đông Khê (Đông Sơn) trồng được gần 2 năm, song tán đã phủ kín khu vườn. Kế bên là vườn cam mới trồng được hơn 6 tháng, cây đã bắt đầu đâm cành và xòe tán. Ông Hùng cho biết, sở dĩ cây trong vườn có được sự phát triển như vậy là do toàn bộ khu vườn đều được lắp đặt hệ thống tưới phun sương bán tự động. Việc ứng dụng các công nghệ tưới tiên tiến này vào sản xuất giúp giảm chi phí nhân công do không phải thuê lao động tưới nước. Hơn nữa, do hệ thống tưới phun sương bán tự động đưa nước đến cây trồng bằng các hạt nước nhỏ, mịn, nhẹ nhàng và đều cho cây từ lá đến thân và gốc. Vì thế, luôn cung cấp đủ nước cho cây trồng, rửa được sương muối, phòng tránh được tình trạng táp lá, cháy lá, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với diện tích cây trồng đã cho thu hoạch, có hệ thống tưới phun sương sẽ tránh được tình trạng rụng, nám quả do ảnh hưởng của sương muối.

Là huyện có tiềm năng lớn về phát triển cây ăn quả, vì vậy để phát huy tối đa lợi thế này, những năm qua, huyện Như Xuân đã chú trọng tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển cây ăn quả tập trung, quy mô lớn. Tuy nhiên, diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện chủ yếu nằm ở khu vực đất đồi, không có hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, nên nguồn nước tưới cho cây trồng phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời. Bởi vậy, để chủ động được nguồn nước tưới, nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm cây ăn quả, hướng đến sự phát triển bền vững, thời gian qua, huyện Như Xuân đã khuyến khích các hộ dân và doanh nghiệp trồng đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến cho diện tích cây trồng, nhất là diện tích trồng cây ăn quả. Hiện, trên địa bàn huyện có hơn 300 cây ăn quả được lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến.

Những lợi ích của việc đầu tư ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp không thể phủ nhận. Vì vậy, để mở rộng diện tích cây trồng được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 1 lần kinh phí xây dựng các bể đựng nước để tưới trên mặt ruộng đối với diện tích trồng mía tập trung. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên cứu, đề xuất thêm chính sách hỗ trợ đối với diện tích cây trồng có sử dụng công nghệ tưới tiên tiến. Nhiều địa phương cũng có chính sách hỗ trợ riêng cho diện tích cây trồng tập trung ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến vào quá trình sản xuất; đồng thời, ưu tiên, tạo điều kiện về nguồn vốn vay, để các hộ dân đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến. Nhờ đó, diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ tưới trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 2.579,31 ha cây trồng được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm, tăng so với năm 2015 là 2.252,39 ha. Trong đó, tưới bằng công nghệ nhỏ giọt của Israel và sản xuất trong nước thông qua cải tiến, tích hợp công nghệ của nước ngoài chiếm tỷ lệ 63,82% diện tích. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 24 doanh nghiệp, 33 HTX tham gia ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tăng năng suất cây trồng cạn trung bình từ 10% - 30%, giảm 20% - 50% chi phí công lao động. Hơn nữa, tiết kiệm từ 20% - 40% lượng nước so với phương thức tưới truyền thống, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm nhờ giảm từ 5-30% lượng phân bón trong quá trình canh tác, từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho diện tích cây trồng.

Bài và ảnh: Hương Thơm