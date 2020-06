Thanh Hóa diễn tập an toàn thông tin mạng năm 2020

Ngày 5-6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT & TT) – Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức buổi diễn tập về an toàn thông tin năm 2020 với chủ đề “Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đại diện lãnh đạo sở TT&TT tặng hoa chúc mừng các đội tham gia diễn tập

Tham dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn; đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT tỉnh Sơn La; cùng hơn 60 cán bộ quản trị mạng của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Buổi diễn tập triển khai 3 kịch bản chính, gồm: Mô phỏng tình huống các hình thức lừa đảo đánh cắp tài khoản trên Internet và mạng xã hội; sử dụng mã độc tấn công điện thoại thông minh; tấn công trang thông tin điện tử, chiếm quyền điều khiển đưa thông tin xấu độc lên website.

Ông Nguyễn Anh Thao, Chuyên viên cao cấp về An ninh mạng trình bày các kịch bản tấn công mạng.

Chia đội, tham gia buổi diễn tập.

Thông qua các hoạt động diễn tập, các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh được luyện tập các kỹ năng; kiểm tra tính sẵn sàng trong phối hợp giữa cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và Trung tâm CNTT&TT sẽ cùng phối hợp để giám sát và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Học viên tham dự buổi diễn tập.

Chương trình diễn tập với mong muốn là sân chơi kỹ thuật uy tín dành cho các cán bộ phụ trách an toàn thông tin, ứng cứu sự cố tại cơ quan, đơn vị. Đây cũng là sự kiện để lãnh đạo các đơn vị đánh giá được những nguy cơ của việc mất an toàn thông tin trong bối cảnh hiện nay.

Quang Trung