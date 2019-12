Tăng cường phòng, chống chiến dịch tấn công mạng có chủ đích

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 17522/UBND-CNTT gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống chiến dịch tấn công mạng có chủ đích.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Chỉ thị số 02(m)/CT-TTg ngày 4-7-2018 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7-6-2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của việt Nam; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 30-11-2018 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công văn số 9177/UBND-CNTT ngày 18-7-2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 /CT-TTg ngày 7-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

