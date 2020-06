Quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Phải tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ bưu chính KT1; Được sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi thư, gói, kiện tài liệu cho nhau và cho các đối tượng được quy định; Có trách nhiệm thanh toán đủ giá cước theo các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Kinh phí chi trả việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 do cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, sử dụng trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao hàng năm; Cung cấp danh sách đầu mối (họ và tên, chức vụ, số điện thoại) nhận bưu gửi KT1 để Bưu điện tỉnh Thanh Hóa liên hệ trong trường hợp phải gửi ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan sử dụng dịch vụ KT1 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu điện Trung ương. Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất về dịch vụ; chất lượng; kết nối, an ninh và an toàn; lưu trữ và các nội dung liên quan khác trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Tmyền thông. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng, báo cáo năm) và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh. Tiếp nhận phản ánh, xử lý các khiếu nại của các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo thẩm quyền.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của mạng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Bưu điện tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 khi có yêu cầu.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách tỉnh cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 của các đối tượng quy định.

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 bảo đảm nguyên tắc hoạt động; bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ theo quy định. Chủ động làm việc với các đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 để thống nhất trong việc phát và nhận bưu gửi KT1 trong trường hợp phát ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định. Phải bố trí riêng khu vực khai thác dịch vụ bưu chính KT1 và triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo việc phục vụ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Có trách nhiệm thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và phối hợp với cơ quan công an trong trường hợp cần thiết...

BĐT