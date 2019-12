Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin” cho hơn 100 đại biểu đến từ các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc, trong đó có Báo Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được triển khai theo Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 19-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) nêu bật tầm quan trọng của cuộc cách mạng 4.0, đồng thời khẳng định, bên cạnh những tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, việc phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng này cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn thông tin. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí cần có những bước đi, giải pháp để chủ động ứng phó với tình trạng mất an toàn thông tin trong bối cảnh hiện nay. Trong đó có việc chủ động đảm bảo an toàn công nghệ thông tin của từng cơ quan, đơn vị, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đối với lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung tổng quan về không gian mạng; xu hướng phát triển không gian mạng và nguy cơ mất an toàn thông tin; hành lang pháp lý về an toàn thông tin; các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin; các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin và tự bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng…

Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển, Cục An toàn thông tin, trình bày chuyên đề Tổng quan về không gian mạng.

Quang Trung