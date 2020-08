Hình ảnh của máy bay phản lực thế hệ mới Embraer E195 được cho là sắp sử dụng để khai thác đường bay Côn Đảo

Những hình ảnh mới lộ diện của tàu bay Embraer E195 được cho là sẽ được Bamboo Airways sử dụng để khai thác các đường bay tới Côn Đảo đăng tải trên một số trang mạng nước ngoài đã thu hút mạnh sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh được cho là tàu bay Embraer 195 của Bamboo Airways được đăng tải trên một trang web nước ngoài.

Ngày hôm nay, trên một số trang mạng của nước ngoài rò rỉ các hình ảnh của một máy bay phản lực thế hệ mới Embraer E195 trong bộ nhận diện thương hiệu của Bamboo Airways. Nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng đây là 1 trong số các phi cơ Embraer 195 sắp được Bamboo Airways sử dụng cho đường bay kết nối Côn Đảo.

Dự đoán này cũng trùng khớp với thông tin được đại diện Bamboo Airways đưa ra trước đó, khi Hãng này dự định đưa vào khai thác các đường bay kết nối Côn Đảo từ Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ trong tháng 8/2020 bằng tàu bay Embraer E195.

Theo các thông tin trong ảnh, tàu bay E195 mang “màu áo” Bamboo Airways đang được thiết kế vỏ tại LOTAMS - Trung tâm dịch vụ ủy quyền của hãng Embraer tại Ba Lan.

Thông tin trên ảnh chỉ ra tàu bay đang đậu tại LOTAMS - trung tâm dịch vụ ủy quyền của hãng Embraer tại Ba Lan.

Tại Việt Nam, truyền thông thường nhắc nhiều đến hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất là Boeing và Airbus, nên cái tên Embraer có thể còn xa lạ với một số người. Nhưng trên thực tế, đây là nhà sản xuất máy bay dân dụng lớn thứ ba thế giới.

Được thành lập vào năm 1969, Embraer là tập đoàn công nghiệp hàng không, không gian, có trụ sở tại Brazil. Bên cạnh các dòng máy bay thương mại, Embraer còn chế tạo các dòng máy bay quân sự, nông nghiệp và cung cấp dịch vụ hành không. Đặc biệt, Embraer còn nổi tiếng chuyên sản xuất các chuyên cơ siêu sang dành cho doanh nhân và giới thượng lưu khắp thế giới.

Hiện tại, với dòng máy bay dân dụng, Embraer nghiên cứu 3 dòng máy bay chính là E-JETs, ERJs, và E-JETs E2. Máy bay E195 là phiên bản dài nhất trong gia đình E-JETs, có thể chuyên chở tới 124 hành khách.

Công nghệ hiện đại giúp bay nhanh, an toàn và êm ái

Theo thông tin được giới thiệu trên website của nhà sản xuất Embraer, E195 là máy bay thương mại chuyên chở hành khách trên các hành trình trong khu vực. Tàu bay sở hữu chiều dài thân 38,67 mét, chiều cao đuôi 10,57 mét, sải cánh dài 28,72 mét, và có thể vận chuyển lên đến 124 hành khách theo cấu hình 2 dãy ghế, mỗi dãy 2 ghế, một lối đi ở giữa.

Thiết kế cánh lượn giúp giảm lực cản, tiết kiệm nhiên liệu.

Theo nhà sản xuất, thiết kế cánh lượn (winglets) độc đáo và sáng tạo của Embraer giúp giảm lực cản và tăng hiệu quả lực nâng, từ đó giúp cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.

Sử dụng công nghệ bong bóng đôi (double-bubble), khoang khách của E195 được thiết kế thông minh, giúp tối đa hóa không gian cá nhân, cho phép lắp đặt ghế rộng hơn cũng như tạo ra lối đi rộng hơn hẳn so với hầu hết các máy bay phản lực lớn hơn.

Công nghệ bong bóng đôi (double-bubble) giúp sử dụng hiệu quả không gian khoang khách của Embraer E195.

Cụ thể, hành khách sẽ được trải nghiệm không gian khoang khách rộng rãi với chiều cao 2 mét, tường gần như thẳng và tầm nhìn cửa sổ rộng hơn gần 30% so với các máy bay khác giúp tàu bay luôn chan hòa ánh sáng tự nhiên.

Hơn nữa, vị trí dưới ghế ngồi không có thanh chắn sẽ giúp hành khách thoải mái nghỉ chân hoặc có thêm không gian để đựng hành lý. Ngoài ra, khoang đựng hành lý xách tay trên trần khá lớn.

Không gian bên trong khoang khá thoáng với lối đi ở giữa rộng hơn hẳn so với hầu hết các máy bay phản lực lớn hơn.

Tàu bay E195 được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại, cụ thể như: hệ thống cảnh báo và hiển thị các thông số động cơ, các hệ thống điện tử tích hợp dự phòng, hệ thống máy tính thu thập dữ liệu môi trường, dữ liệu dẫn đường, hệ thống đèn, bộ điều khiển động cơ riêng biệt và cả hệ thống tua-bin dự phòng.

Theo nhà sản xuất, nhằm tuân thủ tiêu chuẩn của ICAO về hạn chế tiếng ồn, Embraer đã hợp tác với đối tác để tạo ra một loại vật liệu hấp thu âm thanh, mang đến một hệ thống nhẹ và yên tĩnh hơn, giúp cải thiện quy trình vận hành của tàu bay và giảm tiếng ồn.

Thông số kỹ thuật và động cơ ấn tượng

Embraer 195 được trang bị động cơ CF34-10E do General Electric sản xuất – giúp giảm thải khí CO, UHC, NOx, và khói từ 9%-77% so với mức cho phép bởi ICAO.

Embraer E195 được cho là của Bamboo Airways sở hữu 2 động cơ CF34-10E mạnh mẽ do General Electric sản xuất, đặt dưới cánh máy bay.

Tàu bay E195 có tốc độ tương đương với tàu bay Airbus A312 mà các hãng bay đang sử dụng hiện nay. Theo đó, tốc độ tối đa 0,82 Mach (tương đương 871 km/h) với tầm bay tối đa 4.260 km. Máy bay có thể bay với tốc độ 17,76 m/s (tương đương 63,9km/h), nhờ đó, sẽ giúp bay nhanh tới điểm đến. Lấy ví dụ, chỉ mất 2 tiếng 10 phút để đưa hành khách từ Hà Nội tới Côn Đảo.

Buồng lái của Embraer E195 được thiết kế hiện đại và trang bị nhiều thiết bị tối tân nhằm đảm bảo quá trình cầm lái của phi công luôn thoải mái, giảm thiểu khối lượng công việc cho tổ bay. Photo Credit: Great Dane Airlines

Với nguyên tắc thiết kế lấy con người là trung tâm, buồng lái của E195 được thiết kế với các thiết bị và bảng điều khiển thuận tiện, môi trường tối và yên tĩnh tạo ra nhận thức tình huống vượt trội giúp giảm khối lượng công việc và tối ưu hóa hiệu suất của phi công.

Theo phân tích của một số chuyên gia trên các diễn đàn về máy bay, tính năng tàu bay và tốc độ của E195 tương đương với các tàu bay A320/A321 hiện nay các hãng đang sử dụng. Do đó, mặc dù thiết kế nhỏ gọn hơn, nhưng E195 vượt trội so với các dòng máy bay cánh quạt truyền thống đang được sử dụng tại Việt Nam như không gian khoang khách rộng rãi hơn, độ ồn nhỏ, vận hành êm ái, tốc độ cao, công suất vận tải lớn…

Liên hệ với Bamboo Airways, đại diện truyền thông của Bamboo Airways xác nhận các hình ảnh trên là của máy bay Embraer E195 mà Hãng sắp đưa về Việt Nam để khai thác. “Hiện tại, Bamboo Airways đang phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục và giấy phép cần thiết nhằm triển khai đưa tàu vào Việt Nam với mục tiêu bắt đầu khai thác từ tháng 8/2020”, đại diện cho Hãng cho biết.

Có thể nói, đây là một tin vui đáng mong chờ đối với các hành khách mong muốn du lịch Côn Đảo thuận tiện, sử dụng dịch vụ chất lượng cao trong thời gian tới. Sau khi đưa vào khai thác tàu bay Embraer E195 trên các đường bay kết nối các tỉnh, thành trên cả nước với Côn Đảo, Bamboo Airways sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên vận hành dòng máy bay hiện đại này tại Việt Nam.

NL