Hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (ƯDTBKHKT) vào sản xuất nông nghiệp là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp. Hơn nữa, trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp thì việc ƯDTBKHKT vào sản xuất nông nghiệp ngày càng được các đơn vị, địa phương và bà con nông dân quan tâm.

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu ứng dụng van điện từ trong công nghệ tưới của Công ty CP Ứng dụng và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Điền Trạch, xã Thọ Lâm (Thọ Xuân).

Với mục tiêu cải thiện hệ thống nông nghiệp có tưới trong điều kiện thiếu nước sản xuất như hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, năm 2017, tỉnh ta đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa ứng dụng kỹ thuật canh tác và tưới thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại 2 huyện Yên Định và Thiệu Hóa, với tổng diện tích 120 ha. Theo đó, ngành nông nghiệp và 2 huyện được triển khai thực hiện đã tiến hành xây dựng cánh đồng mẫu lớn; đồng thời, chuyển giao và áp dụng các kỹ thuật hiện đại vào xây dựng, trình diễn mô hình cải thiện hệ thống tưới, tiêu cùng với thúc đẩy phát triển và ứng dụng các thực hành nông nghiệp tốt thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại và tưới thông minh vào sản xuất lúa tại huyện Yên Định và Thiệu Hóa đã cho kết quả tốt, ruộng lúa không còn sâu bệnh, năng suất trung bình đạt 75 - 77 tạ/ha, đầu ra sản phẩm an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đầu năm 2020, mô hình ứng dụng van điện từ trong công nghệ tưới được Công ty CP Ứng dụng và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Điền Trạch, xã Thọ Lâm (Thọ Xuân) lắp đặt cho toàn bộ 12.000 m2 khu sản xuất dưa Kim Hoàng Hậu theo hướng công nghệ cao. Mô hình được sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại theo công nghệ Israel kết hợp với thiết bị cảm biến điện từ sử dụng năng lượng mặt trời. Quá trình tưới nước được cung cấp trực tiếp tới gốc cây, giúp cây dễ dàng thấm sâu và hấp thụ, không bị thất thoát, bốc hơi, nhờ đó tiết kiệm được nguồn nước tưới. Ngoài ra, phân bón được hòa lẫn vào nước và cho vào bình chứa, sau đó tưới trực tiếp cho cây trồng thông qua hệ thống tưới, nên hạn chế được tình trạng phân bón rơi vãi, lãng phí, giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Điều đáng nói là công nghệ này cho phép người dùng mặc dù ở bất cứ đâu cũng có thể điều khiển trực tiếp hệ thống tưới trên màn hình điện thoại thông minh.

Đánh giá về hiệu quả khi ứng dụng van điện từ trong công nghệ tưới trong quá trình sản xuất, ông Đỗ Văn Tùng, Giám đốc Công ty CP Ứng dụng và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Điền Trạch, cho biết: Việc ứng dụng công nghệ tưới thông minh, cùng với việc chủ động xây dựng được công thức tưới dinh dưỡng phù hợp với điều kiện sản xuất, kết hợp với bộ châm phân chính xác, nên diện tích trồng dưa Kim Hoàng Hậu của công ty luôn được hấp thu vừa đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, giúp cây phát triển khỏe mạnh, loại bỏ tồn dư trong sản phẩm. Hơn nữa, do hệ thống tưới được gắn điều khiển với các thiết bị thông minh, nên người quản lý có thể điều khiển tại chỗ hoặc ở bất kỳ đâu chỉ bằng một chiếc smatphone hoặc một máy tính có kết nối Internet. Nhờ đó, giảm tới 90% chi phí sử dụng nhân công, diện tích trồng dưa Kim Hoàng Hậu đạt năng suất ổn định từ 27 đến 29 tấn/ha/vụ, cao hơn 5 đến 7 tấn/ha/vụ so với diện tích không ứng dụng van điện từ trong công nghệ tưới. Ngoài ra, do đã được lập trình sẵn, nên chỉ số cung cấp dinh dưỡng được thực hiện chính xác, vì vậy sản phẩm luôn bảo đảm được độ ngọt, giòn, mọng nước, tạo được thương hiệu riêng cho sản phẩm của công ty. Do đó, việc ứng dụng van điện từ trong công nghệ tưới trong quá trình sản xuất giúp hiệu quả kinh tế đạt cao hơn từ 20 đến 25% so với diện tích sản xuất thông thường.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết các mô hình sản xuất nông nghiệp ƯDTBKHKT đều chứng minh được hiệu quả về kinh tế, chất lượng, cũng như việc giải phóng sức lao động để hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Vì vậy, những năm qua, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp đã và đang nỗ lực đẩy mạnh ƯDTBKHKT vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ sử dụng giống ƯDTBKHKT của tỉnh hiện đã bằng mức trung bình của các nước, đạt 90% đối với lúa, 95% đối với ngô, 80% đối với rau màu, 70 - 80% đối với cây công nghiệp, 70% đối với cây ăn quả. Trên địa bàn tỉnh đã nhân rộng được nhiều mô hình ƯDTBKHKT trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, trong đó, nổi bật nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ có mái che.

Bài và ảnh: Hương Thơm