Cục An toàn thông tin khuyến cáo không dùng phần mềm Zoom

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom.

Theo Cục An toàn thông tin, qua các lỗ hổng tồn tại trên Zoom, tin tặc có thể truy cập bất hợp pháp vào các phòng họp, theo dõi, truyền bá các thông tin xấu độc... (Ảnh minh họa: techradar.com)

Cục An toàn Thông tin khuyến cáo các cơ quan, tổ chức nhà nước không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng cần cân nhắc sử dụng phần mềm này. Ứng dụng Zoom có nhiều lỗ hổng bảo mật chưa được xử lý triệt để, gây lộ thông tin cá nhân và đường dẫn vào các cuộc họp, học trực tuyến.

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho hay, các nội dung lộ từ Zoom bao gồm email, mật khẩu, đường dẫn URL của các cuộc họp và mật khẩu kèm theo. Từ đầu năm 2020, nhiều lỗ hổng bảo mật của Zoom đã được công bố nhưng chưa được hãng khắc phục triệt để, như CVE-2020-11500 với mức độ nguy hiểm cao có thể khiến tin tặc xem được hình ảnh trong cuộc họp mà không cần tên, mật khẩu. Lỗi này chưa có bản vá. Lỗ hổng CVE-2020-11469 tồn tại trên phiên bản Zoom 4.6.8 khiến máy tính của người dùng có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa. Lỗi CVE-2020-11470 giúp tin tặc có thể truy cập trái phép vào camera, micro của người dùng...

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng, Cục An toàn thông tin vừa đưa ra khuyến cáo về phần mềm Zoom.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước được khuyến cáo không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến tại đơn vị mình.