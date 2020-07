Tuổi trẻ Thanh Hóa với khát vọng cống hiến: Bài 2: Lan tỏa những việc làm thiết thực

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”. Lời bài hát cũng là phương châm hành động của mỗi bạn trẻ luôn khát khao được cống hiến, mong muốn được khẳng định mình, có ý chí hoài bão vươn lên lập thân, lập nghiệp; sẵn sàng xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên TP Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lê Phượng

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Một người bạn tôi ở Cộng hòa Séc kể chuyện, khi đất nước bạn ấy đang sinh sống phải căng mình chống dịch COVID-19, dù phải đóng kín cửa “tự kỷ” trong nhà nhưng bạn ấy vẫn không quên hàng ngày cập nhật tin tức, mạng xã hội... các thông tin về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Đặc biệt là sự tham gia chống dịch của thanh niên. Cô bạn ấy cũng nói thêm rằng rất ngưỡng mộ tinh thần xung kích của các bạn trẻ, thậm chí cả các em nhỏ với những góp sức tham gia chống dịch như đập lợn tiết kiệm ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh... Đúng như những gì bạn tôi nói, chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19, những bạn trẻ Việt Nam nói chung, hàng nghìn bạn trẻ Thanh Hóa nói riêng đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Có thể kể đến như câu chuyện Bí thư Đoàn xã Xuân Thịnh (Triệu Sơn) Lê Xuân Tiến tự tìm tòi và sáng chế thành công “Chiếc máy rửa tay tự động” phòng, chống dịch COVID-19. Theo sự chia sẻ của anh Tiến thì đây là chiếc máy không phải trực tiếp sử dụng lực bàn tay để tác động bơm dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, do đó sẽ hạn chế được nguy cơ lây lan virus từ chai, bình nước rửa do những người rửa tay tác động vào. Bởi khi cho tay vào mắt cảm biến ở khoảng cách từ 1 - 3cm, mắt cảm biến sẽ truyền tín hiệu tới máy bơm và bơm ra một lượng nước rửa tay vừa đủ để sử dụng; sau khi bơm xong van nước sẽ tự động đóng lại không cho lượng nước thừa chảy ra. Hay đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung nghiên cứu tự làm ra các mặt nạ che ngăn giọt bắn để trang bị cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chiếc mặt nạ được làm chỉ từ 5-7 phút với kinh phí khoảng 5.000-7.000 đồng, nhưng gần 1.000 chiếc mặt nạ được làm ra đã kịp thời cung cấp, giúp cho các y, bác sĩ tuyến đầu tiếp xúc với các bệnh nhân hoặc người bệnh nghi nhiễm mắc COVID-19 được bảo vệ an toàn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Trong cuộc chiến phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, đoàn thanh niên tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Toàn tỉnh đã phát miễn phí 70.000 khẩu trang; 9.000 bánh xà phòng; 9.200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên, thanh niên và bà con Nhân dân; 200 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên chăm sóc người bị cách ly; lắp đặt trên 1.000 điểm rửa tay sát khuẩn trong các trường học, công sở, cơ quan, doanh nghiệp...

Tại xã Hà Tân, sau khi nghe tâm thư kêu gọi và nắm bắt được tình hình gia đình anh Vũ Đức Viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị viêm nhiễm đường ruột hiện đang nằm điều trị ngoài Hà Nội, mẹ anh Viên thì tuổi cao, bị liệt nửa người, cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi từ việc đi làm thêm và vay mượn của chị Tống Thị Hà (vợ anh Viên), với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp, đoàn thanh niên xã Hà Tân đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người ủng hộ cho gia đình anh Vũ Đức Viên, đồng thời huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tiếp tục động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Thị Minh Tâm, Bí thư Huyện đoàn Hà Trung cho biết: Đây là một trong nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp thanh niên yếu thế xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội của đoàn thanh niên huyện Hà Trung.

Bám sát chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, 6 tháng đầu năm 2020, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đăng ký, đảm nhận 9.220 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 26,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn đã tu sửa và làm mới 37 km đường giao thông liên thôn, bản; mở 10 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 800 lượt đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì, triển khai thực hiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất có bước phát triển mạnh mẽ... Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: Các phong trào, hoạt động đoàn thực sự đang lôi cuốn sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong giới trẻ và là thực tiễn sinh động để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi.

Sáng tạo trẻ trong thời đại 4.0

Thế giới đã bước vào kỷ nguyên 4.0. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tuổi trẻ là lực lượng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt. Bởi với tri thức và hoài bão, khả năng sáng tạo, đổi mới, tuổi trẻ có thể tạo ra những đột phá mới làm thay đổi thế giới. Trong những thập niên vừa qua, có hàng loạt điển hình khởi nghiệp thành công trước ngưỡng tuổi 30 ở các quốc gia đã bước vào kỷ nguyên 4.0: Steve Jobs là một trong ba nhà đồng sáng lập Apple khi mới 25 tuổi. Ở tuổi 21, Bill Gates đã cùng Paul Allen thành lập hãng phần mềm Microsoft. Larry Page và Sergey Brin đều 25 tuổi khi họ bắt đầu thành lập Google... Trong số những giải thưởng vinh danh người trẻ vừa qua, 1 trong tốp 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã gọi tên Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế trong kỳ thi Olympic quốc tế Vật lý lần thứ 50 tổ chức tại Israel năm 2019)... Và chúng ta có quyền kỳ vọng ở một thế hệ trẻ đang triển vọng, đầy tiềm năng cho kỷ nguyên 4.0 của đất nước.

Có thể nói, chưa khi nào khoa học - công nghệ lại tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội như hiện nay. Đối với thanh niên, “cách mạng 4.0” đang được hiện thực hóa trong đời sống, tư duy nghề nghiệp...

Thiên Phú Smart Airfarm - chế tạo máy phục vụ tự động hóa nghề nấm của Lê Trọng Thiện, Nguyễn Hoàn (Đông Sơn) là dự án tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên” lần thứ 4, năm 2019 và đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Đây là dự án kết hợp vừa chế tạo máy phục vụ tự động hóa nghề nấm vừa kết hợp du lịch trải nghiệm. Khi triển khai thực hiện, dự án sẽ đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế địa phương. Dự án thành công sẽ góp phần thay đổi công nghệ sản xuất nghề nấm bằng chính những chế tạo của người Việt Nam. Ngoài ra, khi kết hợp với du lịch trải nghiệm, sản phẩm sẽ tạo ra địa điểm vui chơi, học tập cho học sinh, điểm nghỉ dưỡng cho gia đình và đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên. Hiện thực hóa dự án, Lê Trọng Thiện, Nguyễn Hoàn đã thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị công nghiệp Việt. Công ty sau khi đi vào hoạt động đã nghiên cứu sản xuất thành công các loại sản phẩm: Lò hấp phôi nấm tự động sử dụng điện 3 pha, máy đóng bịch nấm tự động trục ngang, máy trộn đa năng, máy phá bịch nấm thải và sàng mùn, máy sấy và băng tải tự động. Đây cũng là các sản phẩm hiện đang nhận được nhiều đơn đặt hàng khắp trong cả nước. Không dừng lại ở việc chế tạo và cung cấp dây chuyền máy móc phụ trợ sản xuất nấm, Lê Trọng Thiện, Nguyễn Hoàn cũng chia sẻ tiếp tục “nuôi” ý tưởng hướng tới xây dựng Dự án: “Thiên Phú Smart Airfarm - nông trại tự động hóa nghề nấm kết hợp du lịch trải nghiệm” với mục tiêu đến năm 2022 cung cấp ba nhóm sản phẩm, dịch vụ chính gồm: Chế tạo và cung cấp máy móc, thiết bị phụ trợ ngành nấm; sản xuất và phân phối sỉ (lẻ) các dòng sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu; dịch vụ tham quan trải nghiệm nghề nấm.

Có thể nói, công nghệ số, cốt lõi của cách mạng 4.0 mở ra những tài nguyên không giới hạn để thế hệ trẻ phát huy sức bật, năng lực sáng tạo của mình, để từ đó những hạt giống tiềm năng sẽ thực sự đóng vai trò, công sức xứng đáng cho đất nước. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ: Sáng tạo là bản chất và đặc trưng của tuổi trẻ. Sức sáng tạo của thanh niên hiện nay là rất lớn. Phát huy được sức mạnh sáng tạo ở thanh niên sẽ là cơ sở và nguồn cảm hứng để tạo ra động lực chung cho sức sáng tạo của toàn xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận và đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên đối với công cuộc xây dựng đất nước. Bác luôn đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào lực lượng thanh niên. Bác từng nói: Tin tưởng vào thế hệ trẻ là điều cần thiết ở mọi quốc gia, trong mọi thời kỳ, ở mọi sự nghiệp... Như một mạch nguồn chưa bao giờ cạn, thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang bền bỉ tiếp nối mạch nguồn của tinh thần yêu nước, tinh thần “cách mệnh”... Và những thành quả trong nỗ lực xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu mạnh, văn minh hôm nay, chính là có sự góp sức không nhỏ của thế hệ “thanh niên Hồ Chí Minh”...

Lê Phượng