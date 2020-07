Tuổi trẻ Thanh Hóa với khát vọng cống hiến: Bài 1: Trách nhiệm của người trẻ

Có rất nhiều định nghĩa về tuổi trẻ mà mẫu số chung là: Tuổi trẻ đồng nghĩa với sức bật, sự đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Tuổi trẻ là mùa xuân của đời người thì người trẻ - thế hệ trẻ là mùa xuân của xã hội.

Lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn trao cờ cho các đơn vị tham dự liên hoan Trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc.

Hình mẫu thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới

“Giải cứu khoai lang”, “giải cứu dưa hấu”... là những cụm từ và là phong trào không còn xa lạ với người dân Thanh Hóa thời gian qua, bởi, cứ mỗi đợt người nông dân được mùa, lại bị thương lái ép giá. Theo đó, tại các điểm giải cứu trên địa bàn TP Thanh Hóa, không ít người dân hay các bạn trẻ cũng quen dần với cái tên Phạm Thị Yến, cô gái bé nhỏ nhưng luôn sở hữu một tinh thần tình nguyện. Năm 2017, 2018, Phạm Thị Yến và các thành viên câu lạc bộ T36 Vì Cộng đồng đã “giải cứu” hơn 100 tấn dưa hấu cho bà con Quảng Ngãi; năm 2019 chị và các thành viên câu lạc bộ T36 Vì cộng đồng lại tiếp tục “giải cứu” 50 tấn khoai lang giúp bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk... trở thành hình ảnh, hành động đẹp cổ vũ phong trào thiện nguyện của những người trẻ xứ Thanh. Ngoài các hoạt động “giải cứu”, hàng năm, Yến cùng các thành viên câu lạc bộ T36 Vì cộng đồng cũng tổ chức các chương trình vì trẻ em vùng cao với số lượng quà tương ứng hàng trăm triệu đồng; cứu trợ kịp thời đồng bào bị thiên tai, lũ lụt trong địa bàn tỉnh; kêu gọi, vận động hiến máu cứu người... Để chuẩn bị cho Tết Trung thu 2020, Yến và câu lạc bộ tiếp tục triển khai hoạt động gây quỹ tổ chức “Trung thu cho em” vào ngày 15-8 (âm lịch).

Mô hình “Nồi cháo yêu thương” hiện đã và đang phần nào chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh có thêm những bữa cháo sáng đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng. Đến nay, mô hình đã phát đến tay bệnh nhân và thân nhân người bệnh hơn 50.000 suất cháo. Không chỉ là người trực tiếp sáng lập thực hiện mô hình “Nồi cháo yêu thương” anh Lê Đức Khuê, Công an tỉnh, còn tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động khác như tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao cảnh giác cho đồng bào dân tộc Mông trước các luận điệu tuyên truyền thù địch, sai trái của các thế lực thù địch; kêu gọi vận động đóng góp hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ... Với nhiều thành tích nổi bật, từ năm 2017 đến nay Lê Đức Khuê đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, năm 2019, Lê Đức Khuê là 1 trong 36 gương cán bộ đoàn tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương, tặng bằng khen. Cũng như Khuê, năm 2018, Phạm Thị Yến là 1 trong 50 gương thanh niên tiêu biểu vinh dự được Tỉnh đoàn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Với nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần tình nguyện, họ - những người đại diện cho thế hệ trẻ “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” của tỉnh là những tấm gương sáng cho ĐVTN học tập; tiếp lửa cho thanh niên Thanh Hóa đem tâm huyết, sức trẻ, trí tuệ đóng góp xây dựng quê hương. Đây cũng chính là hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới được Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai thực hiện từ năm 2016 thông qua hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” của Trung ương Đoàn.

Như xây nhà cần có bản vẽ, thanh niên cũng cần có một hình mẫu để hướng đến. Theo đó, hình mẫu thanh niên thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, có lối sống đẹp, khát vọng đưa đất nước vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại... Thanh niên thời đại mới: Một cái đầu lạnh - Một trái tim nóng - Một bàn tay vàng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xác định môi trường thực tiễn để giáo dục thanh, thiếu niên hiệu quả nhất đó là thông qua các phong trào hành động của đoàn, như: Tháng Thanh niên, chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi... Cùng với đó, ĐVTN trong tỉnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào bằng các công trình, sản phẩm, phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ của từng đối tượng ĐVTN nhằm tạo môi trường thực tiễn để ĐVTN rèn luyện, trưởng thành hơn về nhận thức và hành động. Qua các hoạt động giáo dục, các phong trào hoạt động của đoàn, Tỉnh đoàn đã phát hiện và tuyên dương nhiều gương ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực, như là danh hiệu: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tích cực”, Bí thư chi đoàn tiêu biểu, gương đảng viên trẻ tiêu biểu...

Viết tiếp những trang sử mới...

Trong những ngày này, khi cả thế giới vẫn đang phải oằn mình chống “giặc” COVID-19, ở Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng chúng ta vẫn thường trực nhìn thấy những gương mặt trẻ, những hình ảnh đẹp đẽ về những người trẻ đang ở tuyến đầu chống dịch. Trong quá khứ chúng ta từng có những thế hệ sinh viên, đội ngũ y, bác sĩ trẻ... sẵn sàng viết đơn xin ra trận, bỏ dở việc học hành, sự nghiệp. Hôm nay chúng ta lại nhìn thấy những sinh viên trường y, những y, bác sĩ trẻ xin được bổ sung vào đội ngũ những người ở tuyến đầu chống dịch. Nhìn thấy hình ảnh bộ đội không quản ngày đêm phục vụ Nhân dân ở khu cách ly, lặng thầm trong gian bếp với những tất bật, lo toan, song chẳng ai trong số “anh nuôi, chị nuôi” tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) - nơi tiếp nhận cách ly hàng trăm công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về thốt lời than vãn. Họ vẫn cần mẫn làm việc và trách nhiệm trong từng đóng góp lặng lẽ của mình, những đóng góp mà họ luôn nói rằng là nhỏ bé thôi, miễn sao sẽ góp phần làm nên những bữa ăn “ngon miệng” để mỗi người dân cách ly thấy an tâm, khoẻ mạnh. Là nhân viên tuyên huấn của Phòng Chính trị, Sư đoàn 390, nhưng Thượng úy Hoàng Ngọc Đồng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia vào công tác hậu cần, chuẩn bị từng suất cơm, cốc nước cho người dân cách ly. Thượng úy Đồng tâm sự: “Ban đầu nhận nhiệm vụ, bản thân cũng có phần lo lắng vì chưa từng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Nhưng với tâm thế của người lính Cụ Hồ, bản thân mình luôn có ý thức và trách nhiệm phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.

Chỉ với lý do “Em yêu màu xanh áo lính, thích môi trường quân đội, vào đấy em được rèn luyện để mình cứng rắn và trưởng thành hơn. Đặc biệt, từ nhỏ nhìn thấy bố công tác trong ngành quân đội với nhiều vất vả, cống hiến, em càng nung nấu có ngày được đứng trong hàng ngũ quân đội, để trải nghiệm những khó khăn mà bố trải qua” cô gái trẻ tốt nghiệp Học viện Tài chính và đang làm kế toán cho một công ty, Trần Thị Thanh Ngọc, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa đã quyết định “gác sổ sách”, viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ.

Năm 2020, Thanh Hóa được giao tuyển chọn và gọi 3.550 công dân nhập ngũ, trong đó có 2 nữ tân binh, đó là Trần Thị Thanh Ngọc và Nguyễn Tú Anh (23 tuổi, trú tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tốt nghiệp Đại học Nội vụ Hà Nội).

Là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 được Trung ương Đoàn tuyên dương, em Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế (trong kỳ thi Olympic Quốc tế Vật lý lần thứ 50 tổ chức tại Israel năm 2019) mang về tấm huy chương vàng đã không giấu được niềm xúc động và tự hào vì những cố gắng, nỗ lực trong thầm lặng đã đến ngày hái quả ngọt. Khánh Linh chia sẻ: “Giải thưởng này là món quà ý nghĩa nhất mà em muốn dành tặng cho mẹ và gia đình, những thầy cô đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng, vượt qua giới hạn để có thể chạm tay đến ước mơ”. Theo chia sẻ, hiện Linh đã hoàn thiện các thủ tục để sang Mỹ du học. Cô gái trẻ cho biết muốn tìm kiếm môi trường học tập, nghiên cứu tốt để chuẩn bị hành trang tốt nhất trên chặng đường sau này cống hiến cho nước nhà.

Trong lịch sử, trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của dân tộc, chúng ta đã từng có những lớp lớp thanh niên luôn ở tuyến đầu. “Tuổi 20 khi lẽ đời đã thấy/ Thì xa xôi cách mấy cũng lên đường”... Chuyển sang giai đoạn hội nhập với thế giới, một thế hệ trẻ lớn lên trong đầy đủ vật chất, trong tiếp cận rất nhanh với khoa học, công nghệ. Nhiều bạn trẻ đã trở thành những công dân toàn cầu, dù ở đâu thì cũng là cống hiến...

Có thể thấy, khi đất nước gặp khó khăn những người trẻ tuổi luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, khó khăn nhất. Lớp lớp những người trẻ tuổi vẫn đang miệt mài học tập, rèn luyện, cống hiến. Một thế hệ trẻ đã khác trước, đã bước ra ngoài thế giới, đã đầy đủ điều kiện để có thể phát triển tốt nhất, nhưng vẫn không bao giờ được quên trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc.

Bài và ảnh: Lê Phượng