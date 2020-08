Sức mạnh lòng dân

Mùa thu về, trong cái nắng sóng sánh vàng như rót mật, khắp các nẻo đường phố thị sầm uất, làng quê trù mật, rực rỡ màu cờ, hoa, băng zôn, biểu ngữ, lại vang vọng hào khí của những ngày lịch sử cách đây 75 năm.

TP Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước. Ảnh: Minh Hiếu

Như mạch nguồn không bao giờ cạn, dòng chảy lịch sử với một dấu mốc mới kể từ mùa thu cách mạng năm 1945 đã mở ra những trang vàng chói lọi, trong niềm vui vỡ òa của cả dân tộc: “Nước Việt Nam từ máu lửa / Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!” (“Đất nước” - Nguyễn Đình Thi). Với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đã siết chặt tay nhau, tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời, lở đất”, tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, mở ra cho dân tộc ta một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do.

Phát huy sức mạnh nội lực từ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và dựa vào dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp hài hòa giữa ý Đảng với lòng dân, Đảng ta đã lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân đi qua những gian khó, khốc liệt của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, của những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lập nên những kỳ tích mới, những thắng lợi to lớn, vĩ đại, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập, tự do của dân tộc.

Hòa trong dòng chảy ấy, Thanh Hóa cùng với Nhân dân cả nước đã kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, vượt lên những đau thương và mất mát, bằng ý chí anh dũng, quật cường, bằng sự sáng tạo và không ngừng vươn lên để viết nên những bản hùng ca của thời đại mới.

Xứ Thanh giàu trầm tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, nơi in dấu nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc - mỗi tên đất, tên làng, mỗi con sông, ngọn núi, cây cầu, mái đình, mỗi công trình của thời đại mới đang hiện hữu... đều trở thành chứng nhân lịch sử, thấm đẫm những huyền thoại về tinh thần lao động, sự quả cảm, sự hy sinh to lớn của các thế hệ người dân nơi đây. Trong kháng chiến chống Pháp, người dân Thanh Hóa từ đồng bằng, miền biển đến miền núi, từ miền ngược đến miền xuôi, đã huy động hàng nghìn tấn gạo, hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng chục vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến không sợ hy sinh gian khổ mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí ra chiến trường. Nhân dân trong tỉnh đã dốc bồ đến hạt gạo cuối cùng, mót từng đon lúa chín sớm để cung cấp đủ lương thực cho các chiến sĩ ở tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Người dân Thanh Hóa cũng không ngần ngại “dỡ nhà làm cầu”, “mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, vừa chiến đấu chống sự phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc, vừa tích cực lao động, sản xuất phục vụ cho chiến trường miền Nam. Một lần nữa sức mạnh nội lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ, giúp Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc.

Hòa bình lập lại, người dân Thanh Hóa lại gồng mình khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống xã hội. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt” và “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu...”, các thế hệ cán bộ lãnh đạo và người dân Thanh Hóa đã không ngừng trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm những hướng đi, cách làm phù hợp để đưa Thanh Hóa có sự phát triển bứt phá trong thời kỳ đổi mới, CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Thanh Hóa một mặt vừa tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn, coi trọng việc thu hút các nguồn ngoại lực. Mặt khác, Thanh Hóa tiếp tục coi trọng, khai thác, phát huy hiệu quả sức mạnh nội lực, đặc biệt là các nguồn lực từ Nhân dân. Phát huy dân chủ, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đổi mới tư duy nhận thức, vừa sáng tạo, quyết liệt trong hành động, Thanh Hóa đã có sự cải thiện rõ rệt về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, tác động mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, sự ổn định về quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Khi ý Đảng - lòng dân hòa quyện làm một, tất cả vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển đi lên của quê hương, của đất nước, người dân Thanh Hóa lại tiếp tục ủng hộ, thậm chí “hy sinh” để dời bỏ quê hương, bản quán để dành đất cho các dự án, công trình mới mang tầm thế kỷ với mong muốn vì sự phát triển lớn mạnh của quê hương Thanh Hóa, vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

10 năm qua, với khát vọng vươn lên, bằng sự nỗ lực của đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân nơi triển khai các dự án, nhiều dự án, công trình lớn mang tính động lực lan tỏa của tỉnh đã và đang được triển khai, vận hành, hình thành nên các cơ sở kinh tế lớn đóng vai trò chủ lực cho phát triển các ngành, các lĩnh vực. Nổi bật là Khu Kinh tế Nghi Sơn với hạt nhân là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án nhiệt điện, xi măng; dự án đầu tư hạ tầng của các tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, như: FLC, VinGroup, Eurowindow Holding, Sun Group,... đã có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời tạo thế và lực mới cho tỉnh trong thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2020, quy mô nền kinh tế tăng khoảng 4 lần so với năm 2010; đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước; tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng khoảng 3 lần so với năm 2010. Thu ngân sách Nhà nước năm 2020 dự kiến là 29.000 tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 11 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; sắc thái, diện mạo của tỉnh có nhiều đổi thay tích cực. Đến nay Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm; quốc phòng - an ninh được tăng cường, hợp tác quốc tế và liên kết vùng được thúc đẩy có hiệu quả.

Thành tựu 10 năm qua đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn của Thanh Hóa, có những giải pháp đồng bộ, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực bên ngoài để bứt phá, vươn lên, tạo nên những kỳ tích mới. Ghi nhận những thành tựu và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thanh Hóa trong thời kỳ mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một nghị quyết lịch sử, có tầm chiến lược cho sự phát triển của Thanh Hóa cũng như sự phát triển của vùng và cả nước. Nghị quyết được ban hành vào đúng những ngày mùa thu lịch sử khi người dân tỉnh Thanh đang náo nức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, càng tiếp thêm niềm tự hào, vinh dự và động lực to lớn cho người dân Thanh Hóa, thấy được vị thế, tầm vóc của tỉnh trong tương quan chung của cả nước. 75 năm qua, bài học về phát huy sức mạnh nội lực, sức mạnh lòng dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ngày càng được khẳng định sâu sắc và bền vững. Và hôm nay, nguồn sức mạnh to lớn ấy tiếp tục được tỏa sáng, tạo nên động lực mới, quyết tâm mới, ý chí mới, khát vọng mới, để hiện thực hóa lời căn dặn và mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời, đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp để góp sức xây dựng nên một nước Việt Nam thịnh vượng.

Việt Linh