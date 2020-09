Xây dựng nhiều mô hình kiểu mẫu – cách làm của huyện Đông Sơn

Bài 1: Khắc ghi lời dạy của Bác

Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác Hồ nhân dịp Người về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947), những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn luôn khắc sâu lời dạy của Người, xác định phải xây dựng Đông Sơn thành huyện kiểu mẫu để cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Trang trại tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Hợp, thôn Phù Bình, xã Đông Ninh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thanh Huê

Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã xác định việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu là một trong 4 chương trình trọng tâm. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và từ đó tìm ra các nhân tố điển hình, kiểu mẫu để phát triển và nhân rộng, bám sát quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Căn cứ vào tình hình thực tế, ban chỉ đạo thực hiện đề án đã triển khai, phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cùng với những cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Sau khi được UBND tỉnh công nhận về đích nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Ninh tiếp tục hoàn thiện, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. UBND xã đã thành lập ban vận động xây dựng “Con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và tổ chức hướng dẫn các thôn đăng ký các danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, đơn vị kiểu mẫu. Để chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn xã được duy trì và được nâng cao, UBND xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu xã Đông Ninh. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tuyên truyền về các nội dung, tiêu chí kiểu mẫu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn được biết, hiểu và tự giác thực hiện; biểu dương các gương điển hình trong các phong trào và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội...

Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Nguyễn Văn Hợp, thôn Phù Bình, đã áp dụng khoa học kỹ thuật, biến vùng đất khó thành trang trại tổng hợp cho thu nhập cao tại địa phương. Trang trại của gia đình anh nuôi 5.000 con gà, gần 100 gốc cây ăn quả các loại như: mít, bưởi, nhãn và đào ao thả cá trôi, trắm, mè... Trung bình hàng năm, doanh thu của gia đình anh Hợp đạt gần 2 tỷ đồng. Anh cho biết, xác định gia đình có kinh tế phát triển ổn định thì lúc đó xã mới giàu mạnh, từ đó mà tôi và nhiều người dân trong thôn, trong xã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để tập trung phát triển sản xuất.

Đồng chí Lê Khắc Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh, cho biết: Đảng bộ, chính quyền xã Đông Ninh thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức đảng viên, các ngành, đoàn thể, trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thật sự tâm huyết, gương mẫu thực hiện, thông qua đó để vận động người thân tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu.

Hiệu ứng lan tỏa

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đông Sơn đang dấy lên một phong trào thi đua sôi nổi với quyết tâm đạt các danh hiệu công dân gương mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã NTM kiểu mẫu. Với nhiều người dân nơi đây, việc phấn đấu đạt thôn NTM kiểu mẫu đang trở thành bàn đạp để hiện thực hóa các tiêu chí xây dựng huyện NTM kiểu mẫu một cách nhanh hơn.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông phẳng phiu thẳng tắp, bà Đỗ Thị Thơm, trưởng thôn 5, xã Đông Khê phấn khởi cho biết: Thôn 5 so với những năm trước đây đã có nhiều thay đổi, đời sống Nhân dân khá giả hơn, thu nhập bình quân đạt 65,7 triệu đồng/người/năm. Trong số 272 hộ của thôn, có đến 60% số hộ khá, giàu, không còn hộ nghèo. Nói về phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, bà Đỗ Thị Thơm cho biết thêm: Việc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo tôi là hết sức cần thiết, bởi vì xây dựng NTM là cả một quá trình dài và việc chia ra từng giai đoạn sẽ dễ thực hiện hơn, dễ huy động sự vào cuộc của người dân hơn. Thuận lợi của thôn là có chi bộ với 48 đảng viên đoàn kết nhất trí lãnh đạo Nhân dân thi đua vươn lên dẫn đầu các phong trào của xã. Sau khi hoàn thành thôn NTM, phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Thôn đã vận động Nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng, hàng nghìn ngày công, hiến 1.500 m2 đất, xây dựng 2,5 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 2,4 km đường ngõ xóm, rãnh thoát nước; 1.200m tường rào thoáng... Tất cả các tuyến đường của thôn đều có hệ thống điện chiếu sáng công cộng, thuận lợi cho việc đi lại của bà con.

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, Trường Mầm non Đông Anh đăng ký xây dựng mô hình khuôn viên, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”. Ban giám hiệu nhà trường đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh ngày càng củng cố, ổn định, năm sau cao hơn năm trước, sắp xếp hợp lý, đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Nhà trường luôn chú trọng và làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học đồng thời khơi dậy tính tích cực sáng tạo của giáo viên trong việc sưu tầm các nguyên vật liệu, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho các bé học tập, vui chơi. Với đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực, cùng với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nhiều năm qua, Trường Mầm non Đông Anh luôn là một trong những điểm sáng về giáo dục bậc mầm non của huyện Đông Sơn; đồng thời cũng là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em. Bằng sự tâm huyết, trí tuệ, đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, Trường Mầm non Đông Anh đã được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị kiểu mẫu. Đây là nguồn là động lực lớn lao để nhà trường tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục huyện Đông Sơn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng cao của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân huyện Đông Sơn, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn huyện đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 48.292/60.159 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu, đạt 80%; 16.014/21.586 gia đình đạt kiểu mẫu, đạt 74%; 30/94 thôn, khu phố kiểu mẫu, đạt 32%; có 21 cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, đạt 262,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 1,8% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với việc triển khai xây dựng thực hiện các đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU về đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã đăng ký và thực hiện xây dựng được trên 400 phong trào, mô hình, việc làm tiên tiến sát với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương. Nhiều phong trào, mô hình được đánh giá cao đem lại chuyển biến lớn cho bộ mặt nông thôn, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đông Sơn cho biết: Cái được lớn nhất trong thực hiện Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020” đó là đã chuyển biến nhận thức của Nhân dân và cán bộ, công chức về xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Nhân dân đã nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng thôn kiểu mẫu; xác định xây dựng thôn kiểu mẫu là xây dựng hiệu quả các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng cao nên tự giác thực hiện. Đối với cán bộ, công chức, chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; thái độ ứng xử, tác phong, tinh thần phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã, thôn vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết đã theo dõi, chỉ đạo kịp thời nên việc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu trên địa bàn huyện Đông Sơn đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Thanh Huê

Bài 2: Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.