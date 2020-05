4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất 79,7 triệu sản phẩm may mặc

Từ tháng 4-2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh lên các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc. Tuy nguồn nguyên liệu đầu vào đã ổn định, nhưng nhiều đơn hàng đã sản xuất xong bị tồn kho do các đối tác hoãn, lùi thời gian nhận hàng.

Công nhân Tổng Công ty Tiên Sơn trong ca sản xuất. Ảnh: Minh Hằng

Theo số liệu từ Sở Công Thương, trong tháng 4, các doanh nghiệp sản xuất được 16,2 triệu quần áo may sẵn, bằng 91,3% so với tháng trước và 73,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất được 79,7 triệu sản phẩm, giảm 5,1% so với cùng kỳ.

Hiện nay, thị trường xuất khẩu sản phẩm may mặc của tỉnh chủ yếu là Mỹ và các nước EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong bối cảnh dịch bệnh tại các nước này còn diễn biến phức tạp, đối tác, nhà phân phối tại các thị trường này tiếp tục hoãn nhận hàng và chưa có kế hoạch đặt hàng mới. Do đó, dự báo trong những tháng tới, sản lượng hàng hóa may mặc sẽ tiếp tục giảm cho đến khi thị trường ổn định trở lại.

Minh Hằng