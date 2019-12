Xếp hàng đón con ở cổng Trường Tiểu học Lê Tất Đắc – nét văn hóa cần nhân rộng

Vào 16 giờ 10 phút chúng tôi có mặt tại cổng Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) đúng vào thời điểm các bậc phụ huynh bắt đầu đến trường để đón con. Từng chiếc xe máy đi đến vị trí các khối lớp đã được sơn, kẻ vạch, gắn biển để xếp gọn xe về phía lề đường. Chỉ vài phút sau, cả dãy xe máy được xếp thành từng hàng ngay ngắn hai bên cổng trường.

Phụ huynh xếp hàng đón con ở cổng Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa).

16 giờ 20 phút, sau tiếng trống trường giòn giã, dãy phòng học của khối lớp 1, 2, 3 bắt đầu lao xao tiếng cười đùa, các em xếp hàng trước cửa phòng học. Cô giáo chủ nhiệm sắp xếp học sinh lớp mình thành 2 hàng trước phòng học của lớp, sau đó dẫn các em ra cổng trường.

Một hàng rẽ trái, một hàng rẽ phải đi lên vỉa hè đến đúng điểm đón học sinh của từng lớp đã quy định. Khối lớp 1 được ưu tiên đi ra trước, rồi lần lượt đến các khối lớp 2, 3. Ông, bà, bố, mẹ đã đứng chờ ở điểm đón học sinh của từng lớp.

16 giờ 25 phút, một hồi trống khác lại vang lên, học sinh khối 4, 5 lúc này bắt đầu ra khỏi lớp học. Học sinh mỗi lớp cũng được xếp thành 2 hàng, một hàng đi ra phía cổng trường là các bạn có phụ huynh đưa đón, một hàng đi vào nhà để xe là những bạn đi xe đạp đến trường. Không cần ai nhắc nhở, các em lần lượt dắt xe đạp ra cổng trường... Chỉ chừng 10 phút sau, cổng trường đã rất thông thoáng.

Cô giáo Lê Thị Tú, tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, cho biết: Trước đây, cứ đến giờ tan tầm, khu vực này thường xuyên ùn tắc bởi cổng Trường Tiểu học Lê Tất Đắc và Trường THCS Nhữ Bá Sỹ nằm gần nhau trên một trục đường chính của thị trấn Bút Sơn - nơi có đông phương tiện giao thông qua lại, số lượng học sinh của hai trường lại khá đông. Phụ huynh đến đón con dừng đỗ xe máy, ô tô lộn xộn trước cổng trường, thậm chí có nhiều phụ huynh còn đi thẳng xe vào sân trường tìm và đón con, tạo nên cảnh tượng lộn xộn. Giao thông nhiều hôm tắc nghẽn, phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể giải quyết được tình trạng ùn tắc. Từ lý do đó, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào xếp hàng đón con trước cổng trường, gắn với các hoạt động nền nếp của trường.

Theo các cô giáo, ý tưởng thực hiện phong trào xếp hàng đón con trước cổng trường ở Trường Tiểu học Lê Tất Đắc cũng xuất phát từ những hiệu quả tích cực mà một số đơn vị trường ở các tỉnh trong cả nước thực hiện và được lan tỏa trên mạng xã hội. Kết hợp với thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa về chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2025, nhà trường đã tổ chức vẽ các bức tranh bích họa hai bên khu vực cổng trường kết hợp sơn, kẻ, vẽ các điểm đón học sinh của từng khối lớp trên vỉa hè. Tất cả các giáo viên trong trường đều được huy động tham gia phong trào. Giáo viên chủ nhiệm các lớp được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phụ huynh các lớp trên các nhóm zalo, facebook, SMS riêng của từng lớp; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sắp xếp học sinh của lớp mình xếp hàng, đón trẻ tại vị trí quy định của từng lớp. Các cô giáo bộ môn được huy động để hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm sắp xếp học sinh, đồng thời tham gia nhắc nhở các phương tiện xếp hàng đúng vị trí. Đối với học sinh, việc xếp hàng ngay ngắn sau giờ tan học gắn với việc xếp loại trong hoạt động của đội. Các em còn được giao “nhiệm vụ” lên xe bố, mẹ, ông, bà ở đúng vị trí đưa đón của lớp đã được định sẵn...

Cô giáo Lê Thị Tú nhấn mạnh: Ban đầu, khi mới triển khai thực hiện cũng gian nan lắm bởi một số phụ huynh vẫn không tự giác xếp hàng vào đúng vị trí mà vẫn tranh thủ đứng ngang, đứng dọc để đón con. Lực lượng công an, đoàn thanh niên của thị trấn Bút Sơn cũng hỗ trợ nhà trường vào giờ tan học. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông vẫn rất lộn xộn. Sau đó, nhà trường đã làm tờ trình đề nghị sự hỗ trợ của Công an huyện Hoằng Hóa. Thế là sau một tuần có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện, mọi thứ mới đi vào nền nếp, phụ huynh đã tự giác xếp hàng vào đúng vị trí định sẵn để chờ đón con. Tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường đã được cải thiện đáng kể, không còn cảnh lộn xộn như trước đây.

Điều đáng mừng đó là phong trào này nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Chị Lại Thị Mai, đang có con theo học lớp 1 tại Trường Tiểu học Lê Tất Đắc phấn khởi: “Nhìn thấy những hình ảnh nền nếp, trật tự như hiện nay, tôi rất vui bởi không phải chịu cảnh chen lấn để thoát khỏi vòng vây trước cổng trường. Học sinh không ùa ra cổng trường như trước mà thay vào đó là xếp thành hàng ngay ngắn nối nhau ra về. Những gương mặt trẻ thơ hân hoan sau một ngày học tập trở về an toàn trong vòng tay yêu thương của gia đình, ai cũng cảm thấy thật ấm lòng. Phong trào này cần được duy trì và nhân rộng hơn nữa”.

Cô giáo Trịnh Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trước tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng trường vào giờ tan học, nhà trường đã chủ động triển khai phong trào xếp hàng đón con từ tháng 10-2019. Sau gần 2 tháng triển khai, phong trào bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt và góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hình thành nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường học. Đặc biệt là góp phần giáo dục ý thức tham gia giao thông của học sinh lứa tuổi tiểu học. Dự kiến, trong kỳ họp phụ huynh cuối học kỳ I tới đây, ngoài việc đề nghị phụ huynh và học sinh ký cam kết về việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, nhà trường cũng sẽ phát động đến tất cả các bậc phụ huynh cam kết xếp hàng tại khu vực định sẵn khi đón con em mình trước cổng trường, để đưa phong trào này trở thành thói quen, nền nếp với mỗi phụ huynh, trở thành hành động đẹp góp phần lan tỏa nét văn hóa giao thông trước cổng trường học.

