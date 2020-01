Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hậu Lộc

Trường THCS Minh Lộc mới được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2.

Về thăm Trường THCS Minh Lộc (Hậu Lộc), cô Mai Thị Tảo, hiệu trưởng nhà trường vui mừng cho chúng tôi biết: Cuối tháng 12-2019, nhà trường đã được các ngành chức năng kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2.

Trường THCS Minh Lộc có tổng diện tích hơn 9.000m2, gồm khu hiệu bộ, ba dãy nhà lớp học hai tầng với các phòng học đạt chuẩn, nhà đa năng và hệ thống các phòng học bộ môn: Lý – Công nghệ, Hóa – Sinh, phòng Tin học, các phòng thiết bị, thư viện và các phòng chức năng được sắp xếp khoa học, có đủ trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu dạy, học và tổ chức các hoạt động của nhà trường. Hệ thống cây xanh được quy hoạch xen kẽ cây cảnh, cây hoa trang trí góp phần tạo môi trường giáo dục trong lành, cảnh quan sư phạm “Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”. Năm học 2019-2020, nhà trường có 24 lớp học với 900 học sinh, 47 cán bộ, giáo viên. Công tác quản lý và triển khai các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh được tiến hành theo nền nếp khoa học, có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Hàng năm, nhà trường đã tổ chức thường xuyên, hiệu quả công tác tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị để nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Từ năm học 2014-2015 đến nay, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23-11-2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Mục đích của việc tự đánh giá là tự xem xét, tự kiểm tra để chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng và tìm các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Năm học 2018-2019, nhà trường đã tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, làm cơ sở để các ngành chức năng đánh giá, kiểm định, công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Hậu Lộc là huyện đồng bằng ven biển, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn về cuộc sống nhưng người dân Hậu Lộc vốn có truyền thống cần cù, hiếu học. Các gia đình, dòng họ luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào xã hội học tập phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, trong những năm qua giáo dục Hậu Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là số lượng và chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia ngày một tăng lên. Nhiều năm liền, Hậu Lộc được đánh giá là một trong những địa phương có thành tích giáo dục nằm ở tốp đầu của tỉnh.

Bà Chung Thị Đài, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cho biết: Năm 2019 huyện Hậu Lộc được công nhận đạt chuẩn quốc gia 8 trường, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó có 3 trường đạt chuẩn mới gồm: Mầm non Liên Lộc, Mầm non thị trấn Hậu Lộc, Mầm non Thuần Lộc và 5 trường nâng cấp lên chuẩn độ 2 gồm: THCS Minh Lộc, THPT Hậu Lộc 2, Tiểu học Thịnh Lộc, Tiểu học Triệu Lộc và Mầm non Đại Lộc. Hiện nay, toàn huyện đã có 73/89 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 82% số trường của toàn huyện. Quá trình thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục đã tham mưu cho UBND huyện Hậu Lộc giao chỉ tiêu cho các trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, các nhà trường cũng rất chú trọng tới việc nâng cao trình độ chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn nhất định, như: Nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất trường học của địa phương còn hạn hẹp; một số tiêu chí, tiêu chuẩn về nâng cao đạo đức nhà giáo, cán bộ theo Thông tư số 42 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi áp dụng không phù hợp với thực tế... song, huyện Hậu Lộc sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tiếp tục triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trong năm 2020, toàn huyện sẽ có 2 trường được công nhận mới và 8 trường được công nhận lại.

Ngọc Anh