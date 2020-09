Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa) khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước đón chào năm học mới, đón chào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và hân hoan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9, sáng 5-9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, năm học đầu tiên cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1.

Cô giáo Phạm Thị Như, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2019 – 2020 khép lại với kết quả học tập, rèn luyện của học sinh nhà trường tốt hơn sự mong đợi của các thầy, cô giáo, với số lượng học sinh giỏi các cấp là 157 giải. Trong đó có 16 học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế và khu vực với 1 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ; 36 học sinh giỏi cấp tỉnh; 107 học sinh giỏi cấp thành phố; 52 học sinh đậu vào trường THCS Trần Mai Ninh và THCS Nguyễn Du… Từ những kết quả đã đạt được, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được tôn vinh là lá cờ đầu của tỉnh và được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Năm học mới 2020 – 2021, toàn trường có 1.741 học sinh/37 lớp, tăng 70 học sinh so với năm học trước. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của các cấp chính quyền và tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ của phụ huynh học sinh đã tạo nên 1 ngôi trường khang trang, thân thiện, trang thiết bị hiện đại, thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh, bảo đảm các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Học sinh lớp 2 dự lễ khai giảng trực tuyến tại lớp học để phòng dịch COVID-19.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, năm học 2020-2021 cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tiếp tục cùng nhau “Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, thi đua dạy tốt - học tốt, dạy thực chất - học thực chất, giữ vững danh hiệu trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em” để các em học sinh cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh nhân dịp năm học mới.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Nhân dịp này, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã phát động tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường và trao tặng mũ bảo hiểm cho 343 em học sinh lớp 1, do Tổng Công ty Honda Việt Nam, HEAD Quang Trung (TP Thanh Hóa) tài trợ.

Mai Phương