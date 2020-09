Trường Mầm non Nga An - điểm sáng của ngành giáo dục huyện Nga Sơn

Về Trường Mầm non xã Nga An, huyện Nga Sơn trong những ngày cuối tháng 8, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động, làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ, giáo viên nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Trường Mầm non xã Nga An nhiều năm qua được xem là lá cờ đầu, là điểm sáng toàn diện của ngành giáo dục huyện Nga Sơn.

Cơ sở vật chất trường lớp học của nhà trường khang trang, xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh sân trường, tham quan các phòng học, vườn hoa, khu vui chơi ngoài trời, cô Bùi Thị Anh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường Mầm non Nga An là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của huyện Nga Sơn. Đây được xem là thành tích rất đáng tự hào, là sự nỗ lực hết mình của tập thể nhà trường. Những năm 2015 trở về trước, Trường Mầm non Nga An chỉ là một trường cấp xã gặp không ít khó khăn nhất là cơ sở vật chất trường lớp; đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về chất lượng chuyên môn. Tuy vậy, với quyết tâm đổi mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ trong khoảng thời gian 5 năm (2015-2020), nhà trường đã thực sự đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, khởi sắc hơn. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện, của địa phương, trường đã được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên không ngừng được chuẩn hóa, nâng cao trình độ, chuyên môn. Năm 2017, Trường Mầm non Nga An đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của nhà trường và cũng là thành quả hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể nhà trường, tất cả vì tương lai con em.

Nhà trường được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ dạy học; các phòng học khang trang, được trang trí đẹp, hiện đại, tạo ra môi trường dạy và học rất thân thiện, hiệu quả. Trường luôn được bảo đảm: sáng – xanh - sạch - đẹp bằng các giải pháp: phát động phong trào trồng, chăm sóc cây xanh tại vườn thiên nhiên của bé và xung quanh sân trường. Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, phụ huynh cùng tham gia ủng hộ nhà trường mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng vườn cổ tích, cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, nhà trường có 3 cán bộ quản lý, 16 giáo viên, 12 nhóm lớp với tổng số học sinh 331 em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường 100% có trình độ đại học, luôn yêu nghề, mến trẻ nhiệt tình trong công tác và đặc biệt là nhận được phối kết hợp của các bậc phụ huynh trong công tác nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ. Từ những thực tế trên, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đưa ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng – chăm sóc - giáo dục trẻ một cách khoa học, có tính khả thi đạt hiệu quả cao nhất xuyên suốt năm học. Công tác huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt kết quả cao. Nhà trường chú trọng đến công tác điều tra phổ cập chính xác độ tuổi từ 0-72 tháng tuổi, từ đó thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tạo hứng thú cho trẻ đến lớp với tỷ lệ huy động cao; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ ra lớp đúng độ tuổi. Phân công giáo viên đứng lớp đúng người, đúng việc, tạo mọi điều kiện cho giáo viên phát huy thế mạnh của mình, từ đó nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Những nền tảng quan trọng nói trên là cơ sở để nhà trường đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Xác định chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định đến chất lượng giáo dục trẻ nên vào đầu năm học trường đã phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời bố trí đúng người, đúng việc để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác. Đối với giáo viên mới, trẻ, tay nghề còn non được sắp xếp đứng lớp cùng với giáo viên chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm. Nhà trường liên tục bồi dưỡng phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục như: tổ chức thao giảng, dự giờ, khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Chú trọng bồi dưỡng tác phong, sự sáng tạo, linh hoạt cho giáo viên. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp chú trọng xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về đức - trí - thể - mỹ và lao động phù hợp cho từng độ tuổi; kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên; đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

Vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua đồng thời đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho cá nhân và tập thể. Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học và sáng kiến kinh nghiệm ngay từ đầu bước vào các năm học để giáo viên chủ động trong hoạt động của mình. 100% các nhóm lớp chủ động, sáng tạo lồng ghép các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và chương trình giáo dục mầm non mới. Chủ động tạo môi trường cho trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi, chơi các trò chơi dân gian và các hoạt động học tích cực. Giáo dục trẻ có hành vi văn minh, lịch sự, lễ phép trong giao tiếp ứng xử. Trẻ đến trường gần gũi với cô giáo, thân thiện với bạn bè, tự tin, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Chính vì vậy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên quan tâm đến chế độ ăn, chăm sóc trẻ. Tổ chức cho trẻ ăn đúng theo thực đơn và cân đối các chất dinh dưỡng. Bảo đảm tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm cho số cháu ăn tại trường. Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh biết về chế độ dinh dưỡng, việc chăm sóc trẻ theo khoa học để phụ huynh phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ tốt hơn. Phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ vì vậy không để phát sinh dịch bệnh trong nhà trường. Đồng thời thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ; thực hiện tốt chương trình sữa học đường.

Đối với công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn, ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên đã nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan đến hội thi để định hướng nội dung bồi dưỡng cho trẻ. Khi có kế hoạch hướng dẫn hội thi của bậc học mầm non, nhà trường đã xây dựng nội dung, hình thức ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất. Ban giám hiệu trực tiếp cùng các giáo viên ôn luyện cho các cháu và đã đạt giải cao các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Kết thúc năm học 2019-2020, nhà trường có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 2 giáo viên được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được công đoàn và nhà trường đầu tư có hiệu quả, có 1 sáng kiến xếp loại B, 1 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp tỉnh. Trường Mầm non xã Nga An đã đạt danh hiệu đơn vị văn hóa năm 2018, đơn vị kiểu mẫu năm 2020. Những kết quả của nhà trường góp một phần vào thành tích huyện Nga Sơn đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, cũng như quá trình xây dựng xã Nga An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện nay.

Năm học 2020-2021, Trường Mầm non Nga An tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới hiện nay và những năm tiếp theo. Công tác đầu tư nâng cao điều kiện về cơ sở trường lớp học, trang bị dụng cụ, thiết bị dạy và học tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác giáo dục mũi nhọn được đẩy mạnh, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ được tăng cường hơn nữa. Với nền tảng, cơ sở vững chắc có được, tin rằng, năm học mới 2020-2021, Trường Mầm non Nga An tiếp tục gặt hái được những thành tích vượt bậc, quan trọng nhất là trẻ em trên địa bàn được chăm sóc, giáo dục tốt, xứng đáng là nơi đáng tin cậy, yên tâm để các gia đình gửi gắm con em, xứng đáng là lá cờ đầu, điểm sáng của ngành giáo dục huyện Nga Sơn.

Bài và ảnh: Mạnh Cường